Gevelsberg: Da kommt ein ganz dicker Brocken auf die HSG zu

Gevelsberg. Für die Gevelsberger Oberliga-Handballer geht es am Wochenende zu einem Gegner, mit dem die HSG noch eine Rechnung aus der Hinrunde offen hat.

Wie schnell und unkompliziert eine Spielverlegung gehen kann, haben die Oberliga-Handballer der HSG Gevelsberg/Silschede in dieser Woche wieder gemerkt. Bereits zum zweiten Mal musste die Partie gegen Westfalia Herne abgesagt werden. „Das hat keine zehn Minuten gedauert“, berichtet Sascha Šimec. Vor dem Hinspiel gegen den nächsten Gegner hat das länger gedauert – und war nicht erfolgreich. Zu einem Hinspiel zwischen der HSG und dem TuS Möllbergen kam es damals nicht, die Punkte gingen seinerzeit kampflos nach Porta Westfalica. Grund genug also für die Gevelsberger, am Samstag (19 Uhr, Sparkassen Arena Porta Westfalica) mit einer ordentlich Portion Wut im Bauch nach Ostwestfalen zu fahren? Mitnichten.

„Nein, das ist bei uns kein Thema mehr“, sagt Sascha Šimec kurz und knapp. Viel mehr interessiert den HSG-Trainer, wie sein Team die Möllbergener am kommenden Wochenende knacken könnte. „Das ist eine Mannschaft, die defensiv sehr robust ist. Das eine riesige Herausforderung für uns“, sagt er. Mit nur 460 Gegentoren stellt der TuS Möllbergen die zweitbeste Defensive der gesamten Oberliga. „Wir werden uns etwas überlegen müssen, um diese Abwehr zu knacken“, sagt Šimec.

Leistung gegen Rödinghausen macht Mut

Dabei macht ihm die Leistung aus der Vorwoche Hoffnung. Dort hielten die Gevelsberger beim ähnlich starken CVJM Rödinghausen im ersten Durchgang gut mit und verloren letztendlich nur aufgrund einer schwächeren Phase mit einigen umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen. „Trotzdem war in dem Spiel einiges dabei, dass wir mitnehmen können für die kommenden Aufgaben“, sagt Šimec. Der Gegner steckt wie die HSG mitten im Kampf gegen den Abstieg – und das obwohl sie als Tabellensiebter eigentlich gut dastehen. Grund für die außergewöhnliche Lage ist der Massenabstieg in der Oberliga.

Das Spiel in Möllbergen ist die erste von insgesamt sechs Aufgaben in fremder Halle hintereinander. Unterbrochen wird die Serie nur durch das verlegte Spiel gegen Herne, dass am 1. März stattfinden wird.

