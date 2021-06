Die HSG Gevelsberg-Silschede spielt in der Saison 2021/2022 in der Oberliga. Nach welchem Modus, das ist bisher noch offen.

Handball-Oberliga Gevelsberg & Co entscheiden über Modus

Gevelsberg. So sehen die Varianten aus für eine kommende Oberliga-Saison 2021/2022.

Die 17 westfälischen Handball-Oberligisten – darunter die HSG Gevelsberg-Silschede – dürfen selbst darüber entscheiden, wie ihre Saison 2021/22 aussehen und verlaufen soll. Das ist ihnen am Donnerstag anlässlich eines Staffeltags mitgeteilt worden. Andreas Tiemann, Vorsitzender der Technischen Kommission des Handballverbandes Westfalen, berichtet im Gespräch mit der Funke Mediengruppe von vier Modus-Varianten, über die die Klubs bis nächsten Montag selbst entscheiden dürfen.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Auf- und Abstiegsrunde möglich

Variante eins sieht eine Teilung der Liga in zwei Staffeln mit neun und acht Mannschaften vor, die zunächst eine Vorrunde spielen. Anschließend werden eine Auf- und eine Abstiegsrunde gebildet. Bei Variante zwei wären alle Teams zunächst in einer eingleisigen Liga, in der sie einmal gegeneinander spielen. Auch daran würde sich eine Auf- und eine Abstiegsrunde anschließen.

Laut Variante drei würde die Liga dreigeteilt werden. Zwei Staffeln bestünden aus sechs Teams und eine aus fünf. In den Staffeln würden Hin- und Rückspiele ausgetragen werden und die drei erfolgreichsten Mannschaften jeder Staffel danach in einer Aufstiegsrunde weiterspielen während die anderen acht Mannschaften in die Abstiegsrunde kämen.

Variante vier: Staffel mit 17 Vereinen

Diese drei Varianten präsentierte der Verband den Klubs, aus deren Reihen dann noch eine vierte Variante hinzu kam. Tiemann: „Ein Verein hat vorgeschlagen, eine ganz normale Saison mit allen 17 Mannschaften in einer eingleisigen Liga auszutragen.“ Der Vorteil wären garantierte 16 Heimspiele und überhaupt viele Partien, doch Tiemann sieht in diesem Fall viele englische Wochen auf die Vereine zukommen.

Egal, welche Variante per einfacher Mehrheit das Rennen macht – wie viele Mannschaften am Saisonende absteigen müssen, muss noch geklärt werden. Tiemann: „Wir müssen auf 14 Klubs zurück kommen, aber das wird nicht auf einmal funktionieren. Sonst müssten angesichts der drei Aufsteiger sechs Klubs absteigen, und wenn westfälische Vereine aus der Dritten auch noch hinzu kämen, würde sich die Zahl der Absteiger noch weiter erhöhen.“ Das möchte der Verband niemandem zumuten. Starten soll die Oberligasaison um den 5. September herum. Je nach Variante könnte es auch später losgehen.

Am kommenden Donnerstag steht der nächste Staffeltag an, dann geht es im selben Stil um die Landesliga unter anderem, mit der HSG Gevelsberg-Silschede II, TuS Volmetal II, Eintracht Hagen III und HSG Herdecke-Ende.

+ + + Mehr Lokalsport aus dem südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis findest Du hier + + +

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm