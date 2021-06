Gevelsberg ärgert mit Bredeney einen der Favoriten

Gevelsberg. So starten die RW-Herren 55 in die Saison der höchsten deutschen Spielklasse.

Der Start in die Tennis-Regionalliga, die höchste deutsche Klasse für die Herren 55, ist für den TC RW Gevelsberg steinig. Denn beim TC Bredeney und gegen den THC Münster sind es gleich zwei Top-Teams zum Saisonauftakt, die sich Chancen aufs spätere Finale um die deutsche Meisterschaft ausrechnen dürfen. In Bredeney haben Ulrich Steinbach & Co. es fast geschafft, den Favoriten zu stürzen. Der nächste Versuch eines Favoritensturzes soll am Samstag, 19. Juni, erfolgen – 12 Uhr zu Heimpremiere.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Starker Auftritt – aber nicht stark genug

Es war ein starker Auftakt, den die Gevelsberger hinlegten. Allerdings nicht stark genug, um zu gewinnen. Überdies hatten sich die Gastgeber beim 6:3-Sieg hier und da das Glück erarbeitet. Kapitän und Vorsitzender Ulrich Steinbach musste einen Netzroller im entscheidenden Moment hinnehmen. Doch Steinbach haderte nicht: „Letztendlich geht der Sieg in Ordnung. Das war verdient.“

Nach den Einzeln hatte Bredeney die 4:2-Führung inne. Thomas Behr kämpfte mehr als zwei Stunden, um schlussendlich im Match-Tiebreak siegreich zu sein. Tomasz Gorka siegte nach starkem Spiel souverän in zwei Sätzen. Michael Heumann und Ulli Steinbach mussten sich engen Matches geschlagen geben. Heumann nutzte eine 4:1-Führung im ersten Satz nicht, Steinbach gewann trotz vier eigener Satzbälle keinen Satz. Ohne Chance waren Alexander Potapov und Jürgen Hohagen, übrigens der älteste Spieler in dieser Regionalliga West.

Hohagen war es, der mit Thomas Behr als Doppel den dritten Gevelsberg Punkt einfuhr. Gorka/Steinbach unterlagen nach eigenem Matchball 9:11 im Match-Tiebreak. Ein Unentschieden war also durchaus im Bereich des Möglichen.

+ + + Mehr Lokalsport aus dem südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis findest Du hier + + +

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm