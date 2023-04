Gennebreck verwundert: Linderhausen schwimmt und gewinnt

Schwelm. Gegen das formschwache Schlusslicht muss sich Linderhausen mächtig strecken. Erst die individuelle Klasse eines Spielers bricht den Bann.

Der VfL Gennebreck hat bei der SpVg. Linderhausen die nächste klare Niederlage kassiert, das Schlusslicht musste sich trotz einer starken ersten Hälfte mit 0:4 (0:1) geschlagen geben.

Die bittere Bilanz des aktuellen Abstiegskandidaten Nummer eins: Vier Niederlagen aus den vergangenen vier Spielen, bei einem Torverhältnis von 1:18. Nach der Niederlage sprach der Gennebrecker Trainer Lukas Meier Klartext: „Jetzt kommen die entscheidenden Spiele. Jeder Spieler muss den Fokus auf Fußball legen, dann ist der Klassenerhalt machbar. Sonst wird es eng“, sagt er Coach klipp und klar.

Pflanz nutzt den nassen Kunstrasen

Gegen Gennebreck das Zeug zum Klassenerhalt hat, zeigten sie gegen Linderhausen im Durchgang eins. „Ich kann mir nach deren Leistung in der ersten Hälfte kaum erklären, warum sie unten drin sind. Sie haben uns vor viele Probleme gestellt“, lobte Linderhausens Coach Marc Dülm den Gegner. Doch das brachte dem VfL nicht viel, weil Kevin Pflanz einen Freistoß auf dem nassen Platz nach 21 Minuten flach in die Torwartecke zur Linderhausener Führung schoss. Danach hielt Gennebreck weiterhin mehr als nur mit. „Wir sind mit dem 1:0 schwimmend in die Pause gegangen“, gestand Dülm.

Nach dem Seitenwechsel nahm dann Linderhausen das Spiel in die Hand und machte den Sieg gegen den Tabellenletzten klar. Maximilian Burbulla erhöhte zunächst nach einer Stunde auf 2:0 (61.). Danach rasselten nach einem Steckpass vor das Tor der Linderhausener Jonas Lüdtke mit dem Keeper und mehreren Abwehrspieler zusammen. Der Ball sprang von dort zum 3:0 in die Maschen (84.). Schließlich schob Moritz Kotzur nach Vorarbeit von Mario Hernandez und Alexander Holthaus zum letzten Treffer der Partie in den Kasten ein (85.).

