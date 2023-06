Gegner Setzen – so kann Ennepetal II doch noch aufsteigen

Ennepetal. Trotz des verpassten ersten Matchballs können die Kreisliga-Meister des TuS Ennepetal II noch aufsteigen. Das ist der Gegner, dann wird gespielt:

Trotz der Niederlage im Entscheidungsspiel hat der TuS Ennepetal II noch die Gelegenheit, den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga zu schaffen. Dafür muss sich das Team von Trainer Marius Hornschuh in zwei Spielen gegen den Vize-Meister des Kreises Siegen-Wittgenstein durchsetzen – und das ist wie im Vorjahr, als sich BW Haspe über diesen Weg noch den Aufstieg sichern konnte, der SV Setzen.

Die Siegener sicherten sich durch einen 4:0-Auswärtssieg den zweiten Tabellenplatz hinter dem um 19 Punkte besseren Meister FC Hilchenbach. Nur aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber dem Dritten SpVg. Niederndorf konnte der SV Setzen am Pfingstmontag über die Vize-Meisterschaft und die Aufstiegsrelegation jubeln.

Das Hinspiel in dieser Relegation steigt am kommenden Sonntag im Bremenstadion (15 Uhr), das Rückspiel dann am darauf folgenden Donnerstag in Siegen. Im vergangenen Jahr verlor Setzen beide Spiele gegen BW Haspe (0:2, 1:3).

