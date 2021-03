Täglich ändert sich die Situation, die Vorgabe, das Verbot oder die Erlaubnis, ob und wie trainiert werden darf – oder eben nicht. Der Fußball-Nachwuchs sowie die Trainer und Jugendvorständler sind in keiner beneidenswerten Situation. Sie wissen nicht, was sie tun sollen, was erlaubt ist, was verboten. Scheint eine Erlaubnis unter bestimmten, mittlerweile verschärfteren Bedingungen angesagt, wird die scheinbare Erlaubnis nicht ausgenutzt.

Das ist kein Herumeiern der Entscheidungsträger im Jugendfußball. Diese Zurückhaltung hat mindestens zwei Gründe. Die Gesundheit aller Kinder, aller Trainer und Trainerinnen geht vor. Das steht über allem. Zum anderen will kein Vereinsverantwortlicher etwas zulassen, was genehm scheint, aber verboten ist und daher ein Ordnungsgeld oder ähnliches zu Lasten der Vereinskasse fällig wird.

Das vorsichtige Handeln, das Nicht-Handeln ist in dieser Situation richtig. Wichtig ist, Ansteckungen und Corona-Erkrankungen zu vermeiden. Es schmeckt nicht jedem, aber Geduld ist gefragt.