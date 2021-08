Gastgeber Ennepetal holt Titel in Westdeutschland

Gevelsberg/Ennepetal. So sichert sich der gastgebende BSC Ennepetal die besten Platzierungen bei der Westdeutschen Meisterschaft.

Sehr zufrieden zeigten sich die Ennepetaler Vertreter nach zwei Wettkampftagen sowohl mit der Veranstaltung als auch mit den gezeigten Leistungen. Mit zehn Podiumsplätzen stellte der gastgebende BSC Ennepetal auf der Gevelsberger Sterngolfanlage im Stefansbachtal die erfolgreichste Vertretung der jüngsten Westdeutschen Meisterschaft. Eine starke Leistung führte zusätzlich zum Titelgewinn im Mannschaftswettbewerb. Mit einer 96er Runde spielten Julian Hensel, Ralf Oppermann, Manfred Loewe und Ralf Wilhelms die beste des Turniers.

Bester Einzelspieler ist Peter Hensel

Bester Spieler des Turniers war Lokalmatador Peter Hensel mit neuem Rekordergebnis (sechs Runden; 139 Schläge; Rundenschnitt: 23,2). Damit gelang dem Klutertstädter ein Start-Ziel-Sieg in der Kategorie Senioren 1. Platz drei ging an Vereinskamerad Ralf Wilhelms, der sich nach Rang 14 von Runde zu Runde zurück kämpfte. Bei den Seniorinnen 1 war das komplette Podium in Ennepetaler Hand. Hier siegte Alexandra Wilhelms vor Heike Hensel, die Manuela Aust im Stechen auf Platz drei verwies.

Bester Spieler des Turniers um die Westdeutsche Meisterschaft im Bahngolf: Lokalmatador Peter Hensel (BSC Ennepetal). Foto: Verein / WP

Die weiteren Platzierungen aus Sicht des gastgebenden BSC Ennepetal: In der Damenkonkurrenz setzte sich Valerie Wilhelms sicher mit 22 Schlägen Vorsprung durch. Julian Hensel musste sich in einer spannenden Konkurrenz in der Allgemeinen Klasse Herren am Ende mit Platz drei zufrieden geben. Bei den Senioren 2 (Ü58) sicherte sich nach einem harften Kampf der nervenstarke Manfred Loewe den Vizetitel. Im Jugendbereich verteidigte Annika Sophia Hensel ihren Titel bei der weiblichen Jugend mit 164 Schlägen. Johanna Winterhoff, ebenfalls vom BSC Ennepetal, spielte mit ihren erst elf Jahren sehr konstant und konnte sich am Ende über den Vizetitel freuen.

