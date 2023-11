Fußballkreis entscheidet im Fall SV Ararat Gevelsberg

Gevelsberg Nach dem Ausschluss gerät der Gevelsberger Fußballverein in die Kritik. Die Vorsitzende darf weiter im Kreissportgericht mitarbeiten.

Der Fußballkreis Hagen/Ennepe-Ruhr hatte sich nach dem Ausschluss eines Mitarbeiters dieser Zeitung durch den SV Ararat Gevelsberg offen gehalten, wie es mit der Vorsitzenden Vanessa Aufermann weitergeht. Diese ist neben ihren Funktionen in drei Vereinen in Gevelsberg und Hagen auch Beisitzerin im Kreissportgericht (KSG) – und wird dies nach den Beratungen des Kreisvorstandes und des Kreissportgerichts auch bleiben.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

„Wir sind der Meinung, dass die Sache nun erledigt ist“, sagt der Kreisvorsitzende Peter Alexander auf Nachfrage dieser Zeitung. In einem Gespräch zwischen ihm und Aufermann habe er deutlich gemacht, dass es zukünftig nicht wieder zu einem derartigen Ausschluss eines Vertreters der Presse auf einem Fußballplatz geben dürfe. „Sie hat mir versichert, dass es nicht mehr dazu kommen wird“, sagt Alexander.

Alexander spricht Warnung an Vereine aus

Der auch in Erwägung gezogene Ausschluss von Aufermann aus dem Kreissportgericht sei ohnehin nicht ohne weiteres umzusetzen gewesen. „Sie ist gewählt, für eine Absetzung hätte es einen außerordentlichen Kreistag geben müssen“, sagt der Kreisvorsitzende. Auch der Verein SV Ararat Gevelsberg habe zudem keine weiteren Konsequenzen durch den Fußballkreis zu befürchten. In Zukunft aber sollte sich ein solcher Fall, egal bei welchem Verein nicht wiederholen. Der Kreis verfüge in diesem Fall durchaus über Möglichkeiten, Vereine für ein solches Verhalten zu sanktionieren, in erster Instanz wäre dabei laut Alexander mit einer Geldstrafe zu rechnen. „Das ist aber dann Sache des Kreissportgerichts“, sagt er.

Der Vorsitzende Peter Mann ist vollkommen zufrieden mit ihrer Arbeit dort und möchte und kann auch nicht auf sie verzichten. Peter Alexander, Vorsitzender des Fußballkreises Hagen/Ennepe-Ruhr

Für einen Verbleib von Vanessa Aufermann als Beisitzerin im KSG habe laut ihm gesprochen, dass sich die Vorsitzende in ihrer Funktion im Sportgericht nie etwas zuschulden habe kommen lassen. „Der Vorsitzende Peter Mann ist vollkommen zufrieden mit ihrer Arbeit dort und möchte und kann auch nicht auf sie verzichten“, sagt Peter Alexander.

Laut Alexander habe der Verein SV Ararat Gevelsberg ein Gespräch mit dieser Redaktion in Aussicht gestellt, um dieses Thema noch einmal zu besprechen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm