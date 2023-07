Fußball-Kreisliga: Dann kommen die neuen Spielpläne raus

Sprockhövel. Wie sieht der neue Spielplan der nächsten Saison aus? Wann wird der Kreispokal ausgelost? Alle wichtigen Termine vor der neuen Spielzeit.

An diesem Wochenende steht ein wichtiger Termin für den heimischen Fußball auf dem Plan. Samstag findet der Staffeltag des Fußballkreises Hagen im Vereinsheim des TuS Hasslinghausen statt.

Um 11 Uhr geht die Pflichtveranstaltung des Kreises los. Von jedem Verein muss ein Vertreter vor Ort sein. Von Interesse wird vor allem die Ligaeinteilungen der kommenden Saison sein. Es wird für die Kreisligen A und B bekannt gegeben, welche Teams in welcher Staffel antreten werden. Auch können die Vereine eigene Anliegen zum Termin mitbringen und zum Thema machen. Auf der Tagesordnung wird auch ein Bericht des Kreissportgerichtes stehen und die Schiedsrichter werden ebenso auf dem Staffeltag zu Wort kommen. Dabei wird sowohl auf die vergangene Saison als auch auf die kommende geblickt.

Bald wird der Pokal ausgelost

Der Spielplan für die Senioren auf Kreisebene für die nächste Saison wird aber noch nicht bekanntgegeben. Das geschieht erst am 30. Juli, also in etwas mehr als zwei Wochen.

Zwischen den beiden Terminen findet noch der Pokalstaffeltag statt. Am 28. Juli werden im Vereinsheim der TSG Sprockhövel die ersten beiden Runden des Kreispokals ausgelost.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm