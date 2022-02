Fussball.de: Wieso nicht immer alle Spielernamen auftauchen

Schwelm. Auf der Plattform fussball.de werden nicht immer alle Namen der Spieler veröffentlicht. Einer kann aber immer alle Namen sehen.

Wer hat gespielt, wer wurde ein- und ausgewechselt, wer war Torschütze? Fußballfreunde können das seit vielen Jahren meist schon kurz nach Spielschluss im Internet nachschauen. Im Portal „fussball.de“ sind die Spielberichte für alle einsehbar, sobald der Schiedsrichter sie freigegeben hat. Der SSV Kalthof hat allerdings seine Aufstellung in den letzten beiden Testspielen vor Beginn der Rückrunde „versteckt“. Sehr zum Ärger von Biniam Ghebremeskal, dem Trainer des VfB Schwelm.

So konnte der sich im Vorfeld der Bezirksliga-Partie am vergangenen Sonntag bei den Iserlohnern nicht wie gewohnt über die Aufstellungen des SSV in den bisherigen Spielen informieren. „Ich wundere mich schon, dass da keine Angaben gemacht werden, es geht ja immerhin um Männerfußball. Das ist doch nicht normal, und da bin ich schon etwas irritiert“, machte Ghebremeskal seinem Ärger Luft.

Krauthausen sieht immer alle Namen

Die Sorge, ob da überhaupt vom Schiedsrichter Spielberechtigung und 2G-Status geprüft werden können, trieb den Schwelmer Coach um. Doch Michael Krauthausen, Staffelleiter der Bezirksliga-Gruppe 6, gibt auf Anfrage dieser Zeitung Entwarnung: „Die Namen müssen nicht veröffentlicht werden. Die Vereine können da einen entsprechenden Haken im elektronischen Spielbericht setzen“, erklärt er. Dann sei es im öffentlichen Teil von „fussball.de“ nicht ersichtlich. Krauthausen hat wie jeder Staffelleiter jedoch uneingeschränkten Zugriff auf die Daten. Als Beweggrund nennt der Gevelsberger zum Beispiel, dass ein oder mehrere Spieler möglicherweise nicht wollten, dass ihre Namen veröffentlicht werden.

In allen Hinrundenspielen haben die Kalthofer ihre Karten auch „öffentlich“ auf den Tisch gelegt, die Namen aller ihrer Spieler sind im Netz nachzulesen. Lediglich in den letzten beiden Testspielen gegen SG Balve/Garbeck und TuRa Freienohl tauchen nur sehr vereinzelt die Namen auf. Da konnte Schwelms Coach nicht fündig werden.

