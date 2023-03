Für Rote Erde steht ein besonders emotionaler Samstag an

Schwelm. Nein, ein normaler Heimspieltag wird das für die Handballer der RE Schwelm nicht. Trotzdem will sich das Team auf den Sport fokussieren.

Wenn am Samstagabend um 18 Uhr die RE Schwelm in der Verbandsliga auf den HTV Hemer trifft, wird es alles andere als ein normales Spiel für die Gastgeber und alle Schwelmer Handballfans. Für die RE ist es der erste Heimspieltag nach dem Verlust von Frank Schemmer, vor dem Spiel der ersten Herrenmannschaft laufen bereits die Frauen sowie die zweite Herrenmannschaft auf. „Es wird ein emotionaler Tag für den ganzen Verein“, ist sich Abteilungsleiter Dustin Otto sicher, der einige Aktionen rund um den Heimspieltag ankündigte.

Für Trainer Marc Lauritsch und sein Team heißt es dennoch, mit dem Anpfiff voll da zu sein und sich auf die sportlichen Themen zu fokussieren. In seinen bisherigen drei Spielen an der Seitenlinie hat er zwei Siege eingefahren, die vergangenen Erfolge gegen den TV Olpe sowie beim VfL Gladbeck II haben der Mannschaft nach einigen Misserfolgen neues Selbstvertrauen gegeben. „Diese vier Punkte waren für uns unglaublich wichtig. Sie haben das ganze Auftreten des Teams verändert und uns in die Lage versetzt, aus eigener Kraft noch den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz zu schaffen“, freut sich Lauritsch über die positive Entwicklung.

Gerade unter den besonderen Umständen hofft Lauritsch auf einen großen Schub von den Rängen. „Der Heimvorteil ist ganz wichtig, das kann für uns ein entscheidender Faktor werden“, spricht Lauritsch über die Unterstützung von den Rängen. Wer dann aktiv mitwirken kann, wird sich kurzfristig entscheiden, vor allem im Rückraum klagt der Schwelmer Coach über einige angeschlagene Spieler. Umso wichtiger wird die eigene Deckungsarbeit sein, die das Tempospiel und leichte Treffer ermöglichen soll. „Die Abwehr wird das A und O, wir müssen den Spielfluss von Hemer unterbinden und selbst über die erste und zweite Welle Druck machen.“

Bessere Voraussetzungen

Im Hinspiel setzte sich Hemer mit 38:32 durch, inzwischen sind die Voraussetzungen für die RE deutlich besser. Das sieht auch Rückraumschütze Björn Wohlgemuth so, der sein Team für die Einstellung in den vergangenen Wochen lobt. „In Gladbeck hat bestimmt nicht alles geklappt, aber wir haben als Mannschaft gekämpft, nehmen jedes Spiel als Endspiel an und haben so auch gegen jedes Team die Chance mitzuhalten.“ Mit nur noch zwei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer ist die Hoffnung im Lager der RE wieder deutlich größer geworden, der Heimvorteil könne laut Wohlgemuth die letzten Prozentpunkte freisetzen, um gegen den Favoriten mitzuhalten.

Der HTV muss seinerseits als Tabellenzweiter die restlichen Partien gewinnen und gleichzeitig auf einen Ausrutscher des Tabellenführers TuS Westfalia Hombruch hoffen, um noch in das Aufstiegsrennen eingreifen zu können. „Hemer ist mit der Qualität und dem bisherigen Saisonverlauf sicher Favorit“, schätzt Lauritsch die aktuelle Situation ein. „Aber wir brauchen uns nicht zu verstecken und möchten unseren Teil zu einem besonderen Handballabend in Schwelm beitragen.“

