Für Rote Erde geht es aktuell nur um Bonuspunkte

Schwelm. Personell gehen die Schwelmer Handballer aktuell auf dem Zahnfleisch. Gegen den starken Aufsteiger Volmetal II erschwert das die Lage deutlich.

Die Landesliga-Handballer der RE Schwelm stehen am Samstagabend einmal mehr vor einer schweren Aufgabe. Um 17.30 Uhr tritt die Mannschaft des neuen Trainers Adnan Kulovic beim TuS Volmetal II an.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Zumindest wird der Teil des Kaders auflaufen, der aktuell spielfähig ist. Wie im Vorjahr plagen die personell eher dünn besetzten Schwelmer einige Verletzungssorgen. „Wir müssen positiv bleiben und jeder, der Samstag mit dabei ist, muss das Beste aus sich herausholen“, so die Vorgabe von Kulovic.

Erinnerungen an Schwelmer Abstiegsjahr werden wach

Die Situation erinnert an das Vorjahr, als die RE durch viele Ausfälle in den Tabellenkeller rutschte und am Ende der Saison den Abstieg in die Landesliga hinnehmen musste. Aufgrund der schwierigen Voraussetzungen und der Tatsache, dass bis zu sieben Teams im Mai absteigen müssen, ist der Klassenerhalt das klar ausgegebene Ziel.

Die Schwelmer sind sich der schwierigen Situation bewusst, eine erneute Negativspirale fürchten sie aber nicht. „Wir haben die Situation vor der Saison angesprochen und gehen sehr realistisch an diese Aufgabe heran“, sagt Linkshänder Stephan Prüfer. Die vielen Verletzten seien keine neue Situation und in einer starken und ausgeglichenen Liga nur schwer zu händeln. „Wenn wir alle fit sind, können wir mit jedem Team in der Liga mithalten. Bis das wieder so weit ist, müssen wir alles reinwerfen, um unsere Punkte zu holen.“

Vor allem Schwelms Rückraum ist dezimiert

Bei den hoch eingeschätzten Volmetalern, die im Vorjahr verlustpunktfrei Bezirksliga-Meister geworden und mit 2:2 Zählern in die neue Spielzeit gestartet sind, gehe es daher für die RE um „Bonuspunkte“. Schließlich ist auch die Trainingsarbeit von dem kleinen Kader betroffen. In Volmetal ist vor allem der Rückraum dezimiert, Kulovic muss hier kreative Lösungen finden. Unterkriegen lassen möchte er sich von den schwierigen Umständen nicht. „Bei so vielen Absteigern gibt es kein Mittelfeld, wer nicht ganz oben landet, kämpft um den Klassenerhalt.“

Der Fokus liege allerdings unabhängig von den personellen Möglichkeiten nur auf den 60 Minuten in Volmetal. „Wir müssen mit unserem Kader unser Maximum bringen. Alles andere liegt nicht in unserer Hand“, erklärt RE-Trainer Kulovic.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm