Für den FC Gevelsberg-Vogelsang könnte jede Woche Derby sein

Gevelsberg. Der Negativlauf der Elf vom Keuthahn findet ein Ende – und wie es sich für die Vogelsanger Derbyspezialisten gehört gegen ein Team aus Gevelsberg

Der Fußball-A-Ligist FC Gevelsberg-Vogelsang hat im Derby gegen die SG Vatanspor den Negativlauf durchbrochen und einen extrem wichtigen Sieg eingefahren. Nach dem katastrophalen Saisonstart mit zuletzt fünf Pleiten in Serie gewannen die Vogelsanger erstmals wieder und setzten sich mit 3:1 (2:1) gegen den Lokalrivalen durch – dabei kam wieder mal die besondere Derbystärke der Vogelsanger zu Tage.

„Die Freude ist unheimlich groß und das ist eine komplette Erleichterung für den gesamten Verein und die Mannschaft“, brachte es Thomas Jakobi, Vorsitzender des FC Gevelsberg-Vogelsang, auf den Punkt. Nach dem Sieg am ersten Spieltag war der Dreier an diesem Spieltag erst der zweite Saisonerfolg. Der überragende Mann der Begegnung: Sezer Gür, der seine Mannschaft mit zwei Treffern aus dem Tief geschossen hat. In der ersten Halbzeit sorgte er nach zehn Minuten mit einem Flachschuss in die lange Ecke für den wichtigen Führungstreffer.

Salvos Treffer wie eine Erlösung für Vogelsang

Vatanspor konnte daraufhin in Person von Muhammed Tekkanat den Ausgleich erzielen (33.). Doch erneut war es Gür, der sein Team auf Kurs hielt und den Ball vor der Pause zum zweiten Mal in die Maschen haute (38.). Nach dem Seitenwechsel machte schließlich Gianluca Salvo den erlösenden Sieg für die Vogelanger nach einem Konter klar (68.).

Passenderweise hat der FC die Niederlagenserie in einem Derby durchbrochen. Denn die Vogelsanger haben in den vergangenen zweieinhalb Jahren in den Gevelsberger Lokalduellen immer stark performt und gut ausgesehen. Auch in der umkämpften Partie gegen Vatanspor, in der es insgesamt 13 Gelbe Karten gegeben hat. Aus nun vierzehn Derbys holte Vogelsang sieben Siege, sechs Remis und kassierte nur eine einzige Niederlage. In den direkten Duellen mit den Stadtrivalen ist der Verein vom Hundeicken – trotz der sportlichen Krise zuletzt – weiterhin die Nummer eins der Stadt.

