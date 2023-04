Fünf Erkenntnisse: Das hat die Rückrunde bisher gezeigt

Ennepe-Süd. Es geht auf die Ziellinie der Saison in der Kreisliga A2. Seit dem vergangenen Winter hat sich einiges getan – was zu fünf Erkenntnissen führt.

Drei Viertel der Saison 2022/2023 in der Fußball-Kreisliga A2 sind inzwischen gespielt, langsam aber sicher biegt die Spielzeit auf die Zielgerade ein. Seit dem Beginn der Rückrunde hat sich einiges getan, einige Teams treten seitdem besser, andere deutlich formschwächer auf. Diese fünf Erkenntnisse hat die Rückrunde bisher geliefert:

1. Anspruch an Ennepetal gestiegen

Acht Spiele hat die Reserve des TuS Ennepetal II in der Rückrunde absolviert und sechs davon gewonnen. Eigentlich eine herausragende Ausbeute, angesichts des engen Rennens um die Meisterschaft mit der TSG Sprockhövel II tut aber jedes Spiel weh, dass das Team von Trainer Marius Hornschuh nicht gewinnt. Die beiden Unentschieden gegen die SpVg. Linderhausen und den FSV Gevelsberg II waren unnötig, weil die Ennepetaler in beiden Partien genug Chancen hatten, um beide Spiele zu gewinnen. Es scheint, als haben sich die Gegner besser auf die ambitionierte TuS-Reserve eingestellt. Auch wenn die defensiv weiter herausragt: Lediglich drei Gegentore gab es bisher in der Rückrunde – Liga-Bestwert!

2. Rüggeberg gehört zur Liga-Spitze

Erst am vergangenen Wochenende setzte es die erste Niederlage für RW Rüggeberg seit Ende November – weshalb sie Linderhausen vorbei ziehen lassen mussten. Sowohl mit Rüggeberg wie auch mit Linderhausen ist in der kommenden Saison im Rennen um die Meisterschaft zu rechnen, wenn sich die aktuelle Entwicklung der beiden Teams fortsetzt. Viel spricht nach den Leistungen in der Rückrunde nicht dagegen.

3. Silschede straft viele Lügen

Viele Auftritte des FC SW Silschede gab es nicht, die darauf hindeuteten, dass die Mannschaft von Trainer Thomas Schumacher nun so gut dasteht. Doch im Waldstadion haben die Verantwortlichen nach der miesen Hinrunde die Ruhe bewahrt und wurden dafür belohnt. 14 Punkte aus acht Spielen ließen die Silscheder klettern, die inzwischen ein beruhigendes Polster von neun Punkten auf die Abstiegsplätze haben.

4. Neulinge tun sich weiter schwer

Der VfL Gennebreck, der Hiddinghauser FV und der SC Obersprockhövel III kamen in dieser Spielzeit neu in der Staffel A2. Alle drei stehen sechs Spieltage vor dem Ende im Tabellenkeller, allerdings ist die SCO-Drittvertretung dabei ein wenig auszuklammern. Der Aufsteiger vom Schlagbaum rangiert sechs Punkte vor den gefährdeten Plätzen, wozu vor allem die stabile Rückrunde beiträgt. Neun der insgesamt 21 Punkte holte der SCO in der Rückserie.

5. Gevelsberg läuft hinterher

Manchmal läuft es einfach nicht. Dinge, die zuvor geklappt haben, klappen auf einmal nicht mehr. Das beste Beispiel dafür ist die zweite Mannschaft des FSV Gevelsberg, die in der Hinserie noch überraschten und auf Platz vier standen. Seitdem aber die komplette Kehrtwende, obwohl Trainer Marvin Borberg laut eigener Aussage nichts verändert hat. Trotzdem belegt seine Mannschaft mit lediglich zwei Punkten in der Rückrundentabelle den letzten Platz. Aber: den zweiten Punkt holte die FSV-Reserve gegen das Top-Team TuS Ennepetal II.

