FSV und Voerde vor Liga-Start stark und mit Qual der Wahl

EN-Süd. Für die heimischen Bezirksligisten laufen die letzten Tests durchweg positiv – wenn auch nicht nur mit Siegen. Sie zeigen sich zuversichtlich.

Die heimischen Bezirksligisten haben die letzte Chance auf ein Testspiel allesamt genutzt, bevor es am nächsten Wochenende wieder um Punkte geht. Der Bezirksliga-Aufsteiger TuS Ennepetal II hat sich nach Turnierformaten auch noch einmal in einem Spiel über 90 Minuten gemessen – mit dem FC Borussia Dröschede gegen einen Landesligisten. 2:5 (0:3) hieß es aus TuS-Sicht nach Abpfiff.

Der VfB Schwelm hat zwar ebenfalls erneut verloren, allerdings nicht so deutlich wie zuletzt. Er unterlag Bezirksligist TSV Ronsdorf 1:3 (1:0). Ärgerlich: Joel Neda brachte den VfB nach einer Stunde und einem schönen Angriff über die rechte Seite in Führung, ehe drei Gegentreffer folgten. Beim ersten Gegentor spielte Schwelms Keeper Ilja Fjodorovs den Ball unglücklich in den Fuß eines Gegners, der sich bedankte. „Wir waren eigentlich die bessere Mannschaft und haben vor allem in der ersten Halbzeit gut und sicher gestanden. Daher haben wir etwas unverdient verloren“, befand Uwe Jöns aus dem VfB-Trainerteam.

Gevelsberg und Voerde halten hinten die Null

Ligakonkurrent FSV Gevelsberg hat den letzten Test erfolgreich abgeschlossen und Trainer Lars Möske hat nun fast die Qual der Wahl, da sich viele seiner Spieler gut präsentiert haben. Mit dabei war nach vier Wochen Urlaub wieder Torjäger Matthias Schoger. Gegen die tiefstehende SG Eintracht Ergste gab‘s einen 3:0 (2:0)-Sieg. Der FSV fand immer wieder Lücken – traf dafür sogar nur selten. „Wenn es richtig gut gelaufen wäre, hätten wir acht Tore machen können, ohne zu übertreiben. Leider haben wir einige Dinger über die Hütte geballert“, erzählte Möske.

BW Voerde war gegen den stark spielenden A-Ligisten TSG Sprockhövel II gefordert und siegte am Ende knapp mit 1:0 (0:0) durch einen Treffer von Kacper Garbicz. Trainer Emrah Özüsaglam zeigte sich sehr zufrieden: „Vor allem die erste Halbzeit war top und trotz einiger Wechsel haben wir es danach weiter gut gemacht. Es war wichtig, die Vorbereitung mit einem Sieg zu beenden und zu null gespielt zu haben.“

Die zweite Mannschaft des SC Obersprockhövel hat die Vorbereitungsphase mit einer 1:3 (0:2)-Niederlage gegen die SpVgg Horsthausen II (Kreisliga A) abgeschlossen. Nach zwei schnellen Gegentoren und einem Treffer nach dem Seitenwechsel erzielte Alexander Holzmann in der Schlussphase den Ehrentreffer für den SCO. „Die Gegner hatten schon eine gute Mannschaft. Wir haben leider individuelle Fehler gemacht. Die müssen wir im Ligabetrieb abstellen und vorne kaltschnäuziger werden“, so Trainer Markus Möller.

