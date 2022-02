Fußball Kreisliga A2 FSV II: Treffer in letzter Minute entscheidet Standard-Krimi

Herdecke. Drei ruhende Bälle entscheiden das Spiel vom FSV Gevelsberg II gegen die TSG Herdecke. Der letzte Treffer fällt erst in der Nachspielzeit

Ein Spiel zum Vergessen hat der FSV Gevelsberg II an diesem Wochenende erlebt. Gegen die TSG Herdecke lieferten sie ein unansehnliches Spiel ab und trennten sich schließlich mit 2:2 (0:1).

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Dabei waren vor allem die Standardsituationen die Schlüsselszenen, die für das leistungsgerechte Remis sorgten. Den Auftakt machte Leon Kerkhof mit einem Kopfballtreffer nach einem Gevelsberger Freistoß zum Führungstreffer in der 21. Spielminute. Genau so fiel der folgende Ausgleich im zweiten Durchgang durch einen ruhenden Ball: Diesmal brachte der Herdecker Luca Wiegand das Spielgerät nach einer knappen Stunde infolge eines Eckballs im Kasten unter (55.). Sein Mitspieler Tom Wyludda drehte für die TSG dreizehn Minuten später dann zwischenzeitlich die Partie (68.) – der einzige Treffer, der aus dem Spiel fallen sollte.

Ausgleich in letzter Minute

„Dass eigentlich nur Standardsituationen über das Spiel entschieden haben, passt zu so einer Begegnung“, meinte auch FSV-Übungsleiter Patrick Kirschhofer. Denn wie auch zuvor fiel der letzte Treffer im Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten nach einem Eckball. Diesen beförderte Marco Kappel in der 90. Spielminute mit einer Volleyabnahme in den Kasten von der TSG Herdecke zum 2:2-Endstand. „Das Ergebnis war unter dem Strich gerecht. Denn auf beiden Seiten gab es kaum Torchancen“, fasste Gevelsbergs Trainer Kirschhofer die Punkteteilung gegen den Tabellennachbarn zusammen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm