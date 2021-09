FSV Gevelsberg: Viel investiert, doch wenig Ertrag

Ennepetal/Gevelsberg. Im Derby zwischen BW Voerde und FSV Gevelsberg gibt es keinen Sieger. So blicken die Trainer auf die Partie zurück.

Das war ein Derby, das nicht aussah wie ein Derby. BW Voerde und FSV Gevelsberg litten im Aufeinandertreffen in der Fußball-Bezirksliga beide darunter, dass zu wenige Spieler wirklich fit waren. Am Ende stand eine Punkteteilung nach dem 1:1, womit die Gastgeber eher zufrieden sein konnten als die Gäste.

Bei den Voerdern gab es sogar noch einen Wechsel kurz vor dem Anpfiff. Marc Kiewitt musste in letzter Minute passen. Dass dies auf dem Spielbericht nicht vermerkt war, teilte Trainer Marco Polo dem Schiedsrichter erst nach Anpfiff mit. Für Kiewitt war Tim Zawadzki in die Startelf gerückt.

Die Gevelsberger verzichteten derweil überraschend auf ihren Torjäger Mathias Schoger. Uwe Jöns, Trainer der Gevelsberger erläuterte: „Er hat die ganze Woche flachgelegen, da gebe ich Salvatore Bellia, der gut trainiert hat, eine Chance.“ Beim FSV fehlte zudem Fabian Külpmann, der am letzten Sonntag im Derby gegen Schwelm verletzt ausgeschieden war. „Muskelfaserriss“, nannte der die Diagnose, die ihn wohl drei bis vier Wochen außer Gefecht setzen wird.Auch die Urlaubsrückkehrer Andre Zschunke und Fabian Rösner kamen für eine Startelfnominierung beim FSV nicht in Frage.

Erste gelbe Karte in zweiter Hälfte

Auf der anderen Seite standen diesmal beide Trainer, Marco Polo und Dimi Ropkas als Spieler bereit, um den Kader aufzufüllen. Vielleicht war es diesen Umständen geschuldet, dass die Partie eher dahinplätscherte, denn derbymäßig Fahrt aufzunehmen. Die Bezeichnung „Nichtangriffspakt“ ist sicher übertrieben, aber symptomatisch war vielleicht, dass die erste Gelbe Karte des Spiels erst Mitte der zweiten Halbzeit gezogen wurde – und das bei einer Aktion, die wohl manch Unparteiischer nicht abgepfiffen hätte. Insgesamt gab es für beide Teams je zwei Verwarnungen.

So gab es auch lange keine wirklich hochkarätigen Torchancen. Die Defensivreihen hatten zwar zu tun, erledigten ihre Aufgabe aber souverän – oder die Schussversuche verfehlten ihr Ziel.

Erst nch einer guten halben Stunde klingelte es. Bei der 1:0-Gästeführung war allerdings der Zufall mit im Spiel, denn eine flache Freistoßhereingabe von Mergim Bozhdaraj landete, von der Fußspitze eines Abwehrbeines verlängert, schließlich bei Leon Herweg, der blank stehend keine Mühe hatte zu vollstrecken. So ein wenig schien der Treffer den Gästen Auftrieb zu geben, denn die kamen nun zu Chancen, die sie aber allesamt in letzter Konsequenz vertändelten.

Mit etwas mehr Offensiv-Power kam Voerde im Anschluss aus der Halbzeitpause. Nach einer Kombination über Ziwick und Pflüger bekam der FSV die Situation nicht geklärt, und Alex Hillenberg bedankte sich mit dem Ausgleich. Glück für die Bachtaler, dass Schiedsrichter Fabian Kost ein klares Handspiel im FSV-Strafraum übersah.

Zschunke kommt für Bellia

Die Voerder wollten trotzdem den Sieg – und versuchten es mit geballter Erfahrung: Die beiden früheren Akteure des TuS Ennepetal, Dimi Ropkas und Marco Polo kamen für die Schlussphase aufs Feld. Aber auch sie konnten nichts Entscheidendes mehr bewegen. Genau wie Gevelsbergs Andre Zschunke, den Uwe Jöns für Bellia ins Spiel gebracht hatte.

Der FSV-Trainer war am Ende nicht zufrieden: „Zwar haben wir endlich mal die erste Halbzeit gewonnen, aber in der zweiten haben wir zu viele Dinge zu schlecht zu Ende gespielt. Der Punkt hilft uns nicht weiter. Dafür, dass die Jungs so viel investiert haben, war es zu wenig.“Marco Polo zog dieses Fazit: „Unterm Strich eine gerechte Punkteteilung in einem intensiven, aber fairen Derby. Es gab verschiedene Phasen, in denen jeder leichte Vorteile hatte.“

