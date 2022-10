FSV Gevelsberg verliert nach Doppelschlag in Nachspielzeit

Schwerte/Gevelsberg. Eine enge Partie in der Bezirksliga zeigt der FSV Gevelsberg. Doch weil der Gegner die Möske-Elf spät doppelt schockte, steht am Ende eine Pleite

Nach der 0:2 (0:0)-Niederlage beim VfB Westhofen fand FSV Gevelsbergs Trainer Lars Möske anerkennende Worte für den Gegner. „Nach dem, was ich bisher gesehen habe, ist Westhofen das Ausrufezeichen dieser Liga.“

Vielleicht mitentscheidend dafür, dass die Gäste gegen die vorher als gleichwertig eingestuften Schwerter nicht mithalten konnten, waren einige geschwächt in die Partie gegangene Spieler. „Zehn, elf Mann haben unter der Woche wegen grippaler Infekte das Training versäumt“, so der FSV-Trainer, der trotzdem einige von ihnen einsetzen musste.

Gegner dominant

In der ersten Hälfte war der VfB so dominant, dass die Bachtaler nur hinterherlaufen konnten und wenig Ballbesitz erreichten. Bei ihrem Torhüter Daniel Hamann konnten sie sich bedanken, dass es zur Pause noch torlos stand. Erstaunlicherweise kamen die Gäste aber besser aus der Kabine. Westhofen hatte sogar in einer Phase zwischen der 60. und 70. Minute Glück, nicht in Rückstand zu geraten.

So deutete zur Überraschung aller Beteiligten vieles auf eine auch am Ende noch torlose Partie hin. Bis zur 89. Minute, als der VfB einen Eckball kurz ausführte, damit die Gevelsberger überraschte und Domenico Restieri den Ball aufs lange Eck schoss. Ein Kopf war noch dazwischen und veränderte die Flugbahn so, dass auch Hamann geschlagen war.

Ein Konter in der Nachspielzeit löschte dann endgültig jede Hoffnung des FSV Gevelsberg. Giuseppe Restieri nutzte seine Chance zum Endstand (90.). „Es war nicht unsere beste Leistung, aber Westhofen war heute eine Nummer stärker und ist auch verdient als Sieger vom Platz gegangen“, resümierte Möske.

