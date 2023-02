Fußball Bezirksliga FSV Gevelsberg siegt in kampfbetontem Bezirksliga-Derby

Gevelsberg. Viele Karten, aber kaum Fouls: Im Derby Gevelsberg gegen den SCO II lässt der Unparteiische die Karten fliegen. Nach Toren gewinnt aber der FSV.

Elf Gelbe und eine Gelb-Rote Karte. Das Derby zwischen dem FSV Gevelsberg und SC Obersprockhövel II war sehr intensiv und kampfbetont. Am Ende stand ein 2:0 (2:0)-Sieg des FSV – und eine bei allem vorherigen Kampf freundschaftliche Verabschiedung der Spieler und Trainer voneinander.

Dass es zunächst nur seine Spieler getroffen hatte, ärgerte FSV-Trainer Lars Möske: „Wir haben für jede Kleinigkeit eine Gelbe bekommen, die Obersprockhöveler aber gar nicht.“ Völlig ungewöhnlich für ihn sprach der Gevelsberger Coach deshalb in der Halbzeitpause Schiedsrichter Lukas Jetter darauf an. Obersprockhövel sei grenzwertig gewesen, habe der zugegeben.

Immerhin mussten Max Schröder und Julian Dienemann einiges einstecken. Die Folge war aber, dass Jetter im zweiten Durchgang nach Möskes Geschmack sehr kleinlich pfiff. „Da hat er eine Gelbe nach der anderen flattern lassen“, stellte er fest. SCO-Trainer Markus Möller stimmte zu: „Der Schiedsrichter hat das Spiel ein bisschen kaputtgepfiffen. Es war zwar ein von beiden Seiten hart geführte Partie, aber nicht unfair. Zum Teil waren die Karten lächerlich.“

Möller kann mit dem Ergebnis leben

In einer recht verteilten Partie haben die Obersprockhöveler alles in die Waagschale geworfen. „Ich kann ihnen keinen Vorwurf machen, auch wenn sie die Situationen vor beiden Gegentoren hätten bereinigen müssen“, stellte Möller fest. „Über 90 Minuten gesehen geht der Sieg für Gevelsberg aber in Ordnung. Mit ein bisschen Glück und Cleverness wäre ein Punkt drin gewesen.“

Lars Möske freute sich über den gelungenen Einstand von Rückkehrer Fabian Külpmann – und die Tore von Mathias Schoger und Mergim Bozhdaraj. Beide erzielten sie per Kopf, das schöner heraus gespielte war Bozhdarajs 2:0. Eine tolle Ballstafette, ausgehend von Torwart Daniel Hamann auf Külpmann, der von rechts Yann Luca Husseck im Zentrum bediente, der den Ball Schröder in den Lauf spielte, dessen Flanke auf den am langen Pfosten lauernden Torschützen präziser nicht hätte sein können. Schoger hatte sich beim 1:0 einen perfekten Eckball von Henrik Behr erlaufen. Beide Treffer ließen Lars Möske ins Schwärmen geraten.

