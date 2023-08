FSV Gevelsberg nutzt Überzahl aus – aber Torchancen kaum

Gevelsberg. Der Vizemeister der Vorsaison ist mit einem Sieg gegen Haspe in die Bezirksliga gestartet. Er zeigte sich stabil, aber noch nicht effektiv genug.

Lars Möske gab sich nach Abpfiff ganz entspannt. Soeben hatte seine Elf 2:0 (1:0) gegen BW Haspe gewonnen und sich somit den ersten Sieg in der neuen Punkterunde gesichert. Das freute den Trainer des FSV Gevelsberg, allerdings entdeckte er noch Mankos.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Vor allem die Defensive stand auf den Naturrasen im Stadion Stefansbachtal gegen die Hagener kompakt, konzentriert und ließ so gut wie gar nichts zu. Selbst bei Kontern, die Haspe jedoch nicht konsequent genug ausspielte und so nur auf einen Distanzschuss kam. Gevelsberg ging durch Matthias Schoger in Führung, aus dem Lauf heraus traf er nach zurückgelegtem Ball von Max Schröder. Bis zur Halbzeit vergab Schoger zwei Möglichkeiten mit wuchtigem Schuss, zudem schoss Leon Salvatore mittig auf den gegnerischen Keeper und Leon Herweg konnte einen Kopfball nicht verwerten. „Wir hätten bis zur Halbzeit längst nachlegen müssen“, kreidete der Coach der Gevelsberger seiner Elf an.

Lesen Sie auch: Trotz 60 Minuten in Unterzahl: TuS II feiert Sensations-Sieg

Dem FSV half es, dass ein Gegenspieler vor dem Seitenwechsel wegen wiederholtem Foulspiels mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen wurde. Doch der FSV schaffte es nicht, das Spiel in Überzahl breiter zu machen und sich Räume zu erarbeiten. Nur die Abwehr um Leon Herweg und Fabian Rösner stand sicher und entlastete die Offensive.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm