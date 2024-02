FSV Gevelsberg legt wieder los – ohne große Vorbereitung

Gevelsberg Der Fußball-Bezirksligist will mit neuem Personal trotz fehlender Praxis in Haspe siegen. Einige Spieler könnten aber fehlen.

Einen besonders frühen Start erlebt die Fußball-Bezirksliga 6 in diesem Jahr. Mit dem Spiel des FSV Gevelsberg bei Blau-Weiß Haspe geht es bereits am morgigen Sonntag um 15 Uhr in die Rückrunde. Eigentlich hätten die Spiele am 3. Dezember ausgetragen werden sollen, wegen eines heftigen Wintereinbruchs waren die Plätze in unserer Region aber unbespielbar gewesen. Einen Ersatzspieltag gibt es nicht, die Vereine mussten sich auf Nachholtermine verständigen. Dadurch wird die Tabelle erst nach und nach bereinigt. Die letzte Partie ist erst für den 14. März angesetzt.

Mit zwei Neuverpflichtungen gehen die Gevelsberger in die Aufholjagd. Spitzenreiter VfR Sölde liegt mit neun Punkten in Führung, könnte also die Meisterschaft aus eigener Kraft unter Dach und Fach bringen. Doch im Gevelsberger Lager gilt: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und so haben die Verantwortlichen um Vorsitzenden Christian Bauermeister und Sportlichen Leiter Robert Jost in der Winterpause noch nach Verstärkungen Ausschau gehalten. Herausgekommen ist die Verpflichtung von Emanuel Proenca, der Pownug vom Harkortberg ins Stefansbachtal gefolgt ist. Der Stürmer ist allerdings noch nicht einsatzfähig und laboriert noch an einer Muskelverletzung.

Mucic ist bereit für den ersten Einsatz

Anders der zweite Zugang, Ex-Profi Dzenan Mucic: Er hat sich schon seit Herbst beim FSV fit gehalten und ist, nachdem endlich alle Formalitäten nach seiner Rückkehr aus erledigt sind, seit Januar auch spielberechtigt. „Er ist in Haspe auf jeden Fall eine Option“, sagt Marius Pownug, der mit der Partie in der Nachbarstadt seinen Einstand beim FSV feiert. Mucic traf beim 3:2-Sieg gegen die TSG Herdecke zur 1:0-Führung. In der Partie vom Dienstag gegen RW Rüggeberg ging er leer aus. Die Tore zum 3:1 besorgten Mathias Schoger (2) Yann Luca Husseck.

Wir konnten erst eine Woche auf dem Platz trainieren, zuvor sind wir nur gelaufen. Marius Pownug, Trainer des Fußball-Bezirksligisten FSV Gevelsberg

Apropos Vorbereitung: Die ist in diesem Jahr extrem kurz ausgefallen. „Das ist schon sehr unglücklich. Wir konnten erst eine Woche auf dem Platz trainieren, zuvor sind wir nur gelaufen“, berichtet Pownug. Da ist es beim Gegner durchaus anders gewesen: In den vergangenen drei Wochen konnten sie immerhin vier Testspiele absolvieren, haben diese aber alle verloren – zuletzt am Donnerstag mit 3:5 gegen den TSV Dahl, davor in Dröschede 0:5, gegen FC Remscheid 0:2, und bei Fichte Hagen 3:5.

Schwelm startet am Donnerstag Die vier übrigen heimischen Teams in der Bezirksliga 6 tragen ihre Nachholspiele in der kommenden Woche aus. Donnerstag (8.2).: VfB Schwelm – FC Herdecke-Ende Sonntag (10.2.): FC Wetter – SC Obersprockhövel II (15 Uhr), TuS Ennepetal II – RW Lüdenscheid (15 Uhr), FC Hellas/Mak. Hagen – BW Voerde (17 Uhr)

Auf der ungeliebten Asche des Freiheitsplatzes in Haspe sind die „Jäger“ aus Gevelsberg auf drei Punkte aus. Dass sein Team dort spielerisch nicht wird glänzen können, ist Marius Pownug bewusst. „Wir werden deshalb über eine geschlossene Mannschaftsleistung kommen müssen, um den Haspern Paroli bieten zu können“, sagt er.

Einige personelle Fragezeichen

Der FSV ist zum Rückrundenauftakt noch nicht mit voller Kapelle am Start. Pownug fehlen sicher Fabian Rösner, Marco Kappel und Leon Salvatore. Ob Stammkeeper Daniel Hamann fit ist, muss sich kurzfristig zeigen. Winkt er ab, wird Patrick Penzold, den Job zwischen den Pfosten übernehmen, denn auch Niklas Ester ist nicht dabei. „Patrick ist bereit“, sagt Pownug, „er hat ja auch die beiden Testspiele mitgemacht.“

Bei den Haspern hat sich im Winter personell mehr getan als im Stefansbachtal. Zwei Zugänge und zwei Abgänge verzeichnet der Verein. Mit dem 36-jährigen, beidfüßig starken Rückkehrer Tim Wilkes vom Hasper SV geht die Hoffnung auf eine fußballerische Verstärkung einher. Auch Neuzugang Noureddin Jubran vom FC Silschede soll auf der rechten Seite sein Können zeigen und für Belebung sorgen. Nicht mehr das blau-weiße Trikot tragen dagegen Leonardo Fazio, der zum A-Kreisligisten FC Polonia Hagen gewechselt ist, und Alpay Zararoglu. Der 21-Jährige aus der Jugend des TuS Ennepetal stammende Abwehrspieler hatte in der vergangenen Spielzeit sein erstes Seniorenjahr beim FSV verbracht und ist jetzt zum SC Wengern weitergezogen.

