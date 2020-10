FSV Gevelsberg bleibt der ärgste Verfolger

Der erhoffte, aber kaum für möglich gehaltene Sprung des FSV Gevelsberg an die Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga ist gelungen. Aber nur für wenige Minuten, bis auch das Ergebnis des Ligaprimus SV Deilinghofen-Sundwig vorlag. Gevelsberg fertigte ASSV Letmathe mit 5:0 ab (das war übrigens auch der Pausenstand), Deilinghofen den SSV Kalthof mit 4:0, so dass am Ende Reihenfolge und Abstand unverändert geblieben sind.

Unermüdlicher Fabian Külpmann

Im ersten Durchgang fragten sich die rund 100 Zuschauer im Stefansbachtal, weshalb sich die Gäste total passiv verhielten. Nur mit langen Bällen nach vorne operierend, die nahezu komplett zurück kamen, zweikampfschwach und völlig torungefährlich präsentierten sich die Gäste, so dass einem ihrer Anhänger der Kragen platzte. „Das Zweikampfverhalten ist ja lachhaft“, schimpfte er lautstark.

Ganz anders die Gevelsberger: Allen voran der unermüdliche Fabian Külpmann, der immer einen Schritt schneller am Ball war, als seine Gegenspieler und häufig seinen rasanten Antritt einsetzen konnte. So gelangen Külpmann drei Treffer in der ersten halben Stunde. Beim ersten lief er auf und davon und gab Letmathes Keeper mit einem satten Schuss ins lange Eck das Nachsehen. Beim 3:0 nutzte „Külle“ einen Abpraller nach Schuss von Max Schröder und schoss aus fünf Metern ein. Seinen Treffer Nummer drei erzielte er per Kopf nach einem schulmäßigen Freistoß von Henrik Behr.

Zweistellige Führung zur Pause möglich

Dazwischen lag das 2:0, das Matthias Schoger mit brachialer Gewalt erzielte. Aus 18 Metern mittig vor dem Tor donnerte er einen Freistoß links flach in die Ecke. Schließlich komplettierte Max Schröder, der nach 45 Minuten geschont wurde, den Torreigen. Mit einem langen Ball von Fabian Rösner auf die Reise geschickt, zog er ab. Den Schuss konnte noch abwehren, aber gegen den unter die Latte genagelten Nachschuss war er machtlos.

Dass es zur Pause nicht zweistellig war, darüber konnte der Gast froh sein. Denn die Gevelsberger hatten außerdem eine Vielzahl bester Chancen ausgelassen. Ob Külpmann, Schoger, der einmal die Latte traf, oder Schröder – sie hätten ihr Torkonto mühelos nach oben schrauben können.

Geruhsamer Tag für Keeper Hamann

Auch danach lagen weitere Treffer in der Luft, obwohl die Gevelsberger doch sichtbar einen Gang zurückschalteten. Die eingewechselten Salvatore Bellia (zwei Chancen) und Mamadou Sow sowie Schoger „schonten“ die Gäste. „Ich hätte mir schon gewünscht, dass wir noch nachlegen, aber es ist nicht schlimm“, stellte FSV-Coach Uwe Jöns fest, der auch für Julia Dienemann ein Extralob bereit hatte: „Juli hat über 90 Minuten auf der Sechs sehr stark gespielt. Aber ich bin mit der gesamten Mannschaftsleistung rundum zufrieden.“

Im zweiten Durchgang hatte die Effektivität der Gevelsberger etwas nachgelassen, allerdings ließen sie defensiv auch hier nichts zu. Mit einer Absicherung hinter der Dreierkette stand die Abwehr bombensicher und verschaffte Torhüter Daniel Hamann einen geruhsamen Nachmittag.

„In unseren drei Heimspielen haben wir 15:0 Tore erzielt“, erklärte Jöns mit hörbarem Stolz und nannte den Grund: „Da hat sich unsere Vorbereitung auf dem Rasenplatz gelohnt.“ In früheren Jahren musste der FSV die immer auf dem benachbarten Kunstrasen bestreiten.