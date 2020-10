Freundschaft funktioniert zwischen Solingen und Vogelsang

Eine echte Freundschaft funktioniert auch auf Distanz. Aber um unsere Freunde zu sehen, nehmen wird bisweilen große Anstrengungen in Kauf. Das beweist derzeit Lena Deriko, die seit dieser Saison für die U18-Volleyballerinnen des TV Eintracht Vogelsang spielt. Weil ihre enge Freundin Luisa Jost in der Mannschaft spielt, lässt sich Deriko auch von einer langen Anfahrt zum Training nicht abhalten.

Im Auswahlkader kennen gelernt

Vor vier Jahren fing alles an. „Damals standen Lena und Luisa gemeinsam im Auswahlkader der Kreise Ennepe-Ruhr und Wuppertal-Solingen“, berichtet Gernot Jost, Trainer der Bezirksliga-Damenmannschaft und Vater von Luisa. „Die beiden haben sich schnell angefreundet und seitdem auch privat regelmäßig getroffen“, erzählt er. Es war der Beginn einer engen Freundschaft, in deren Verlauf ein klarer Plan bei den beiden jungen Mädchen heranwuchs: Eines Tages wollten sie beide wenigstens eine Saison lang in der gleichen Mannschaft Volleyball spielen.

Trainer und Vize-Vorsitzender bei den Volleyballer und Volleyballerinnen des TV Eintracht Vogelsang: Gernot Jost. Foto: Archiv

In dieser Saison konnten die inzwischen 16-Jährige Lena und die 15-Jährige Luisa ihren Plan umsetzen. Wie das ganze funktioniert, erklärt Gernot Jost: „Lena spielt in ihrer Heimat Solingen weiter für die Seniorenmannschaft, bei Vogelsang kommt sie in der U18-Oberligamannschaft zum Einsatz.“ Das bedeutet viel Stress für Deriko, denn sie trainiert unter der Woche an zwei Abenden in Solingen und an zwei Abenden in Gevelsberg. Und auch das Wochenende ist vollgepackt, denn da spielt sie meist für beide Mannschaften.

Das ist durchaus ein stressiges Programm für eine 16-Jährige, vor allem, weil der Weg nach Gevelsberg knapp 45 Minuten Anfahrt bedeutet. „Im Moment wird sie noch von ihrer Familie gefahren, aber sie macht auch einen Motorradführerschein, um schon bald selbst fahren zu können“, erklärt Gernot Jost.

Der Trainer der Bezirksliga-Damen und 2. Vorsitzende des Vereins freut sich darüber, dass sich Lena Deriko zum Wechsel entschieden hat. Denn für die U18-Damen bringt sie wichtige Qualitäten mit. „Lena hat sich in unserem System schnell eingefunden. Sie fühlt sich auch als Zuspielerin wohl und es ist wichtig, solche Spielerinnen im Team zu haben.“ Normalerweise, berichtet Jost, sei seine Tochter Luisa das einzige Mädchen im Team, das kontinuierlich auf der Zuspielposition trainiere und spiele. Da Lena Deriko diese Position in Solingen spiele, verschaffe sie dem TVE Vogelsang nun eine echte Wechseloption.

Wie lang soll nun das gemeinsame Abenteuer von Lena Deriko und Luisa Jost andauern? „Erstmal ist das bis zu Lenas Abitur in zwei Jahren anvisiert“, sagt Gernot Jost. Das komme auch ihrem Heimatverein, den Solingen Volleys, zugute. „In diesen Jugendjahrgängen ist unsere Verein stärker. Das ist für Lena eine größere sportliche Herausforderung.“ So kann sie sich in Gevelsberg weiterentwickeln und bestenfalls auch bei den Solinger Damen stärkere Leistungen bringen.

Demnächst geht es nach Kanada

Vor allem aber werden sich Lena Deriko und Luisa Jost in dieser Zeit öfter sehen und mehr Zeit miteinander verbringen können. Obwohl Luisa einen Plan hat, der für einige Zeit eine Distanz zwischen die beiden Mädchen schaffen könnte, die sich nicht mit einer langen Autobahnfahrt überwinden ließe. Vater Gernot erklärt: „Luisa will gerne im nächsten Jahr für drei Monate nach Kanada gehen. Falls das denn so klappt, in Zeiten von Corona.“

Für einige Monate wären Deriko und Jost also wieder getrennt. Aber die Vergangenheit hat ja bereits gezeigt, dass Distanz ihrer Freundschaft nichts anhaben kann. Das bestätigt auch Lena Deriko: „Als wir uns kennengelernt haben, haben uns direkt gut verstanden und sind echt gute Freundinnen geworden. Obwohl wir uns selten gesehen haben, sind wir ständig im Kontakt geblieben. Durch meinen Wechsel können wir uns nun auch öfter sehen. Ich bin auch zum TVE gewechselt, weil die Jugendarbeit sehr gut ist und viel Qualität in der Mannschaft ist. Ich möchte mich hier sportlich weiterentwickeln und mit der Mannschaft Erfolge feiern.“