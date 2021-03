Fit und vital im Kinderzimmer

Ennepetal. So können die Mädchen und Jungen fit bleiben – oder auch werden.

Der Außenbereich des Metz-Vital erwacht aus seinem Corona-Winterschlaf. Nach den letzten Vorbereitungsmaßnahmen konnte dort am Freitag wieder auf Trampolinen gehüpft und trainiert werden. Nebenbei läuft die Kamera und überträgt die Aktion in die Kinderzimmer.

Das neue Angebot der kreativen Köpfe und Inhaberinnen Diana Metz und Britta Birkner, die das Fitnesscenter mit ihren Männern leiten, richtet sich nämlich an Kinder und Jugendliche. „Wir haben uns gedacht, dass wir jetzt vor allem mal die Kinder mit unserem Programm abholen müssen. Nach der Bekanntgabe der neuen Kurse hätten uns die Eltern am liebsten die Füße geküsst“, erzählt Metz-Vital-Inhaberin Diana Metz. Das Besondere an dem Kurs: Es kann sowohl in Präsenz als auch digital daran teilgenommen werden, es ist also ein hybrides Kursformat, das nun im Zuge der Lockerungen weiter ausgebaut werden soll.

Da die regulären Präsenz-Kurse im Gruppenverband aufgrund der bundesweiten Restriktionen verboten waren, wurden alle Kurse gleich zu Anfang der Pandemie über die Videoplattform Zoom übertragen. Nun findet einmal wöchentlich jeweils ein Kurs namens „Teens Fit“ und „Kids Fit“ im Freien statt, bei letzterem wird jedoch erst einmal auf das Online-Angebot verzichtet.

„Die Kleinen kommen am Bildschirm nicht richtig mit, die haben auch noch nicht die Aufmerksamkeit, um sich darauf zu konzentrieren und mitzumachen“, so Metz zu der Entscheidung, das Training nur für Jugendliche von neun bis 14 Jahren über Zoom zu übertragen.

„Aber das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Vielleicht kommt das für die Kids Zuhause auch noch, wir schauen mal. Das Angebot muss jetzt erstmal anlaufen.“

Fitnesscenter setzt auf kleine Gruppen

Zwar dürften die Kursleiterinnen Jacky Breaske und Monika Kretschmer, die sowohl ausgebildete Trainerinnen als auch Erzieherinnen sind, gemäß den neuen, gelockerten Regelungen 20 Kinder im Freien empfangen, doch das Fitnesscenter setzt eher auf kleinere Gruppen, so Inhaberin Metz: „Wir belassen es jetzt erst einmal bei zehn Kindern, die in Präsenz teilnehmen. Bei der ersten Einheit am Freitag waren vier Jugendliche bei uns und drei Zuhause vor ihren Bildschirmen. Für das erste Mal waren wir damit zufrieden.“

Sogar ein Mädchen aus Bamberg hatte sich zugeschaltet, dessen Mutter über die engagiert gestaltete Facebook-Seite des Metz-Vital auf das neue Angebot aufmerksam wurde. Auf der Terrasse, die durch einen Pavillon vor der Witterung geschützt wird, können die Kinder und Jugendlichen nun also auf Trampolinen die vorgezeigten Übungen bei anregender Musik nachmachen. Doch das Ganze klappt auch ohne zusätzliches Trainingsgerät sehr gut, versichert Diana Metz, die den Eröffnungskurs am Freitag euphorisch von der Seite begleitet hat.

Doch trotz aller Euphorie, die sich beim Beobachten der Kinder einstellt, bleiben im Hinterkopf immer noch die finanziellen Sorgen, die mit der Pandemie einhergehen.

„Wir haben seit dem Beginn von Corona direkt auf Zoom umgestellt und alles eins zu eins weiterlaufen lassen. Wir bieten 35 Kurse in der Woche an, doch trotzdem bleiben leider nicht alle Mitglieder dabei“, bedauert Trainerin und Motivatorin Diana Metz, der nur selten das strahlende Lächeln vergeht.

Psychische Belastung

Die Situation hat sie und Britta Birkner als Inhaberinnen schwer getroffen, sie macht deutlich: „Es ist neben den finanziellen Sorgen auch psychisch fast nicht mehr auszuhalten.“ Doch bei ihren Kursen oder auch bei der Motivation ihrer Mitarbeiterinnen gibt Metz sich stark. Immer wieder gäbe es auch Lichtblicke, die ihr neue Energie geben.

„Am Ende eines Kurses hatte eine Teilnehmerin mal das Wort ergriffen und gesagt, dass es sich anfühlt, als wäre sie auf der ‚Insel der Glückseligkeit‘, wenn sie den Bildschirm anmacht und beim Kurs mitmacht. Das war einfach so schön zu hören“, schwärmt Diana Metz. Nun habe sie auch die Initiierung des Kids- und Teens-Kurses beflügelt und ihr gezeigt: „Es geht immer weiter. Wir machen das Richtige.“

