Fernost zu Gast bei FC SW Silschede

Der FC Schwarz-Weiß Silschede richtete am vergangenen Wochenende sein alljährliches Jugendturnier um den „Kartmänner-Cup” aus. So weit, so gut könnte man meinen. Doch in diesem Jahr gab es eine Besonderheit beim Turnier des Gevelsberger Fußballvereins: Aus dem fernöstlichen Südkorea machte sich der Inno FC auf den Weg, um am Nachwuchsturnier des FC Schwarz-Weiß teilzunehmen.

Wie kommt eine Mannschaft aus der Nähe der südkoreanischen Hauptstadt Seoul auf die Idee, an einem Fußballturnier in Silschede teilzunehmen? „Das war schon eine etwas verrückte Geschichte”, holt Silschedes Jugendbetreuer Sascha Ballermann aus. „Ich bin in einer WhatsApp-Gruppe des Fußballkreises 13. Dort tauschen wir Trainer und Verantwortliche uns regelmäßig über Turniere im Umkreis, Trainingsinhalte und Testspiele aus”, so der Offizielle des FC.

„Vor ein paar Wochen hat mich der Trainer von Westfalia Hombruch, Christian Dynewski, angesprochen, ob wir noch zwei Mannschaften bei unserem Turnier teilnehmen lassen könnten. Mir war schon klar, dass es sich bei einer der beiden Mannschaften um Hombruch selbst handeln musste”, erzählt Ballermann.

„Inno wer?!“

Was der Nachwuchstrainer der Silscheder zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen konnte: Bei der zweiten Mannschaft, die der Trainer des Dortmunder Stadtteilvereins erwähnte, handelte es sich um einen Vertreter aus Fernost. „Christian sagte zu mir: Der Inno FC hat auch noch Interesse. Ich war verwundert und fragte: Inno wer?!”

Ballermanns Konfusion sollte sich schnell aufklären: „Christian hat mir dann erzählt, wie es dazu kommt, dass ein Verein aus Südkorea hier im Ruhrgebiet nach Turnieren sucht. Der Inno FC ist ein Partnerverein von Westfalia Hombruch und steht mit deren Jugendtrainer seit geraumer Zeit in Kontakt”, so der FC-Offizielle.

Und für die Verantwortlichen und Nachwuchsspieler aus Korea gab es genug gute Gründe, den Weg ins weit entfernte Europa anzutreten: „Ich stehe seit einiger Zeit mit Trainern aus Deutschland in Kontakt und bin begeistert von den Strukturen, die hier schon im Juniorenbereich vorherrschen. Deshalb sind wir hier, um uns von europäischen Vereinen etwas abzuschauen”, erklärt Hyun-Soo Lee, Trainer der Südkoreanischen E-Jugend.

Häufige Spielabsagen

In seinem Heimatland hat der Trainer oft Probleme, überhaupt einen geeigneten Testspielgegner zu finden: „Dort ist es so, dass keine Hallenturniere ausgetragen werden. Man hat nicht den direkten Austausch zwischen den Mannschaften und Trainern und kann sich nicht so gut miteinander messen. Wir spielen auch bei schlechtestem Wetter draußen, was dazu führt, dass viele Mannschaften noch kurz vor Spielbeginn die Partie absagen”, erklärt Lee.

Doch das war nicht der einzige Grund, den Weg nach Gevelsberg anzutreten: „Und was mir noch aufgefallen ist: Hier in Deutschland ist das Spiel viel körperlicher. Es werden mehr Zweikämpfe gesucht und schon in der E-Jugend läuft viel über Spielkultur und den strukturierten Aufbau. Das kennen wir in dieser Form bei uns nicht”, erklärt der Fußballtrainer.

Zwar scheiterten die Südkoreaner schon in der Vorrunde, trotzdem nahm Lee einige wichtige Erkenntnisse mit aus dem Gastspiel beim FC Schwarz-Weiß Silschede: „Wir sind sehr dankbar, dass wir hier mitmachen durften. Die Gastfreundschaft war wirklich sehr schön, wir haben uns sehr wohl gefühlt. Wenn wir zurück in Südkorea sind, werden wir weiter an unserer Athletik und dem Zweikampfverhalten arbeiten. Das können wir auf jeden Fall von hier mitnehmen”, freut sich der Südkoreaner.

Weiteres Turnier in London

Am morgigen Dienstag geht es für den Nachwuchs des Inno FC dann weiter nach London: „Dort werden wir an einem weiteren Jugendturnier teilnehmen. Ich bin begeistert von dem Niveau, das europäische Mannschaften hier schon haben, deshalb saugen wir alles in uns auf, um davon möglichst viel mitzunehmen. In London werden wir fünf Tage bleiben, bis es zurück nach Südkorea geht”, so Lee.

Bleibt nur noch die Frage: Wer kommt für die Kosten für die vielen Flüge auf? „Die Eltern der Kinder und unser Verein tun alles dafür, dass unsere Jungs mal nach Europa dürfen, um sich dort mit Mannschaften zu messen. Sie müssen sich vorstellen: Bei uns gibt es nur vier Wochen Schulferien im Jahr. Und das während des Winters. Davon verbringen wir in diesem Jahr drei Wochen in Europa. Das zeigt, welchen Stellenwert der europäische Fußball für uns und die Kinder hat”, erklärt der Coach.

Und auch Silschedes Jugendbetreuer Sascha Ballermann zeigt sich begeistert von dem Auftreten der Südkoreaner: „Klar, man merkt schon, dass es eine komplett andere Kultur ist, aber die Spieler und Trainer vom Inno FC waren extrem höflich und freundlich. Nach jedem Spiel haben sie den Gegner ganz fair abgeklatscht und jeder hat einen Ansteck-Button von den Südkoreanern bekommen. Das war wirklich eine schöne Geschichte. Im nächsten Jahr ist der Inno FC auf jeden Fall wieder herzlich zu uns eingeladen, das habe ich deren Trainern auch schon gesagt”, blickt Ballermann voraus.