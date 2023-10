FC SW Silschede: Wildes Pokalspiel endet mit Drama vom Punkt

Das Elfmeterschießen ist immer ein Glücksspiel – so auch am Dienstagabend in Silschede.

Gevelsberg/Schwelm. Die zweite Runde im Kreispokal ist fast vorbei, da wird es in Silschede noch mal richtig spannend. Linderhausen fokussiert auf sich auf die Liga.

In dieser Woche finden oder fanden bereits die letzten beiden Spiele der zweiten Runde im Fußball-Kreispokal statt. Während die immer noch ungeschlagene SpVg. Linderhausen am Donnerstag beim TSV Dahl vor dem anstehenden Topspiel der Kreisliga A2 gegen RW Rüggeberg vor allem gesund bleiben möchte, schöpfte der zuletzt schwächelnde FC SW Silschede trotz des knappen Ausscheidens am Dienstagabend Mut für die folgenden Aufgaben in der Liga.

Ein wilder Pokalabend liegt hinter dem FC SW Silschede. Nach einem 3:3 (1:2) in den regulären 90 Minuten gegen den A-Ligisten SSV Hagen unterlag das Team von Trainer Thomas Schumacher im Elfmeterschießen knapp.

Zuvor hatte sich ein wahres Chancenfestival im Silscheder Waldstadion abgespielt, das zu sechs Treffern führte. Hagen ging nach rund einer halben Stunde durch Matthias Schröder in Führung und legte nach feinem Konter in der 39. Minute durch Oleg Urlacher nach, Felix Heiermann konnte aber noch kurz vor der Pause vom Elfmeterpunkt verkürzen (42.). Im zweiten Durchgang drehten die Silscheder dann die Partie. Noureddin Jubran traf nach starker Einzelaktion zum 2:2-Ausgleich (53.), ehe Claudio Bartonelli im Nachsetzen eines Eckballs per Flugkopfball für die Silscheder Führung sorgte (55.). Ein Fehler des sonst guten Torwarts Fabio Eckhardt sorgte allerdings nur vier Minuten später für den erneuten Ausgleich, als der FC-Torhüter bei einem Befreiungsschlag unfreiwillig Hagens Schröder traf, von dem der Ball ins Silscheder Tor trudelte (59.). Im Elfmeterschießen vergaben dann ein Hagener Schütze sowie Sedat Vokshi und Shiar Tadjedin auf Silscheder Seite. „Die Leistung sollte uns Mut machen“, befand Trainer Schumacher nach der Partie.

Linderhausen beschließt die zweite Pokalrunde

Für Linderhausens Trainer Marc Dülm hat die Liga aktuell klar Vorrang vor dem Pokal. „Wir werden durchrotieren und hoffen, dass alle Spieler gesund bleiben“, sagt Dülm vor dem Spiel beim A-Ligisten TSV Dahl am Donnerstag (Anstoß 19.30 Uhr). „Wenn wir eine Runde weiter kommen, kommen wir eine Runde weiter. Wenn nicht, ist das für mich auch kein Problem“, so der Linder­hausener Trainer vor dem für ihn zweitrangigen Pokalspiel.

