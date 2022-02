FC Silschede gelingt große Überraschung im ersten Spiel

Wetter. Nach einer längeren Winterpause startete auch der FC Silschede in die A-Liga. Christopher Schuster sorgt dabei für einen überraschenden Erfolg

Der FC SW Silschede musste lange warten. Erst an diesem Wochenende stiegen sie nach der Winterpause und mit drei Wochen Verspätung gegen den SuS Volmarstein in den Spielbetrieb ein. Beim ersten Aufgalopp in diesem Jahr holten sie mit einem 1:0 (1:0)-Erfolg bei der Mannschaft aus Wetter auch gleich den ersten Sieg.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Dass der Start so rund verlief, überraschte dabei auch die Silscheder selber. Das unterstreicht auch der Trainer Thomas Schumacher: „Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir gegen Volmarstein gewinnen“, erzählte er nach dem knappen Erfolg. Doch ein frühes Tor seines Stürmers Christopher Schuster in der neunten Minute ebnete den Weg zu dem Traumstart in das neue Fußballjahr. Dieser staubte ab, nachdem sein Teamkamerad Felix Heiermann zuvor mit seinem Abschluss in der gegnerischen Abwehr hängengeblieben ist. „Das war leider kein schönes Spiel. Wir haben uns jedoch reingekämpft. Letztlich hat unsere gute Einstellung über das Ergebnis entschieden“, beschrieb Übungsleiter Schumacher die Gründe des dreifachen Punktgewinnes.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm