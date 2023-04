Favoritenschreck BW Voerde ärgert Schwerte schon wieder

Ennepetal. Nach zuletzt eher ernüchternden Auftritten hat sich BW Voerde eindrucksvoll zurückgemeldet – und dem FSV Gevelsberg zur Tabellenführung verholfen

Sie wissen, wie man den Tabellenführer aussticht: Die Spieler von Blau-Weiß Voerde haben den VfL Schwerte gestürzt, weil sie beim Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga 6 beim 1:1-Remis einen Punkt mit nach Ennepetal genommen haben. In der Hinrunde siegten sie bereits 2:0 gegen Schwerte, der VfL war zu dem Zeitpunkt allerdings nicht ganz oben.

„Die Reaktion von uns war stark, nachdem wir in den vergangenen Spielen nicht gut drauf waren. Ich muss daher alle loben, auch die Spieler, die von der Bank kamen. Wir haben eine starke Mentalität bewiesen und mit Leidenschaft gespielt“, freute sich Voerdes Trainer Emrah Özüsaglam. Er hatte alle Optionen in der Offensive, die zu den stärksten in der Liga zählt. Das Ziel von Blau-Weiß ist nun, mindestens unter den besten fünf Teams die Bezirksliga abzuschließen. „Wenn es klappt, wollen wir Platz vier schaffen“, so Özüsaglam.

Hillenberg trifft, Dülger fliegt

Das Auswärtsspiel verlief ausgeglichen. In den ersten 45 Minuten hatten beide Teams Chancen, die sie nicht verwerteten. Das passierte erst nach dem Seitenwechsel. Es war Alexander Hillenberg, der Voerde in Führung schoss. In der 58. Minute ackerte sich Nico Hryn über rechts nach vorne durch und prüfte Schwertes Keeper, der den Ball nur in die Mitte abwehren konnte, wo sich Hillenberg bedankte. Der Ausgleich fiel aber noch, nachdem Tuna Dülger Gelb-Rot sah und Voerde mit zehn Mann weiterspielen musste.

Schwertes Luca Vöckel traf nach einem nicht gut verteidigten Standard. Doch in der Folge hielt Voerde den Angriffen des VfL Stand, Torwart Michel Hakenberg zeichnete sich mehrmals aus. „Wir sind aber sehr zufrieden mit dem Ergebnis gegen den bis dato Tabellenführer und wollen nun wieder dreifach punkten“, so Özüsaglam.

