Fanartikel sollen Leben in die Schwelm-Arena bringen

Am vergangenen Wochenende wurde deutlich: Die EN Baskets Schwelm brauchen Unterstützung von den Rängen. In Zeiten der Corona-Krise und des damit einhergehenden Zuschauerverbots gestaltet sich das jedoch nicht ganz so einfach. Aller Widrigkeiten zum Trotz findet der Verein um Marketing-Leiterin Janine Schäper nun doch kreative Wege, um den Spielern auf dem Feld die nötige Unterstützung zu geben.

So lief im vergangenen Heimspiel gegen die RheinStars Köln (78:79-Niederlage für die Schwelmer) die Aktion „Gestalte die Fantribüne“ an. Jedoch mit „mittelmäßigem Erfolg“, erklärt Schäper. „Wir haben uns ehrlich gesagt schon ein bisschen mehr Artikel, Poster und Plakate von den Fans erhofft, aber für den Anfang war es schon nicht schlecht“, erklärt die Leiterin für Marketing, Sponsoring und Events der Schwelmer Profi-Basketballer.

Erfreulich war hingegen die Vielfältigkeit der Artikel, mit der die Tribüne hinter der Schwelmer Bank ausgestaltet wurde. „Davon waren wir sehr begeistert. Es waren Plakate, Banner, Fahnen, Schals und sogar ein großer Teddybär dabei, der ein Baskets-Trikot trug. Da waren unsere Anhänger wirklich kreativ und haben sich große Mühe gegeben“, freut sich die Marketing-Beauftragte.

Der harte Kern macht mit

Mitgemacht haben bei der Fanaktion im ersten Heimspiel „vor allem der harte Kern. Dazu gehören unsere Trommler und die Supporters-Crew sowie unsere U12-Jugendmannschaft“, erzählt Schäper. In den kommenden Heimspielen soll sich die Tribüne nach Möglichkeit aber noch weiter füllen. „Wir freuen uns über jeden, der seine Fanartikel, Banner oder Poster vor dem Spieltag bei uns abgibt“, erklärt die Marketing-Leiterin.

Nachgedacht wurde bei den Baskets auch über eine Pappaufsteller-Aktion, bei der die Baskets-Fans mit ihren Gesichtern zu sehen gewesen wären. „Doch das ist sehr kostenintensiv, das wollten wir vermeiden. Ohnehin finden wir es schöner, wenn die Tribüne mit ganz vielen verschiedenen Sachen bestückt ist und nicht so eine hohe Einheitlichkeit herrscht“, erklärt Schäper.

Schon im nächsten Heimspiel gegen die TKS 49ers am 28. November soll die Aktion fortgesetzt werden. Interessierte haben die Möglichkeit, ihre Fanartikel am Spieltag ab 10 Uhr vor Ort in der Schwelm-Arena abzugeben.