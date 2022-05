Basketball Falk Möller geht in sein siebtes Jahr in Schwelm

Schwelm. Seit sechs Jahren ist Falk Möller beim höchstklassigsten Sportverein am Ruder. Nun steht fest, dass er das auch ein weiteres Jahr sein wird.

Die EN Baskets Schwelm befinden sich nach dem Aus in der ersten Runde der ProB-Playoffs in der Neuausrichtung für die kommende Saison. Dabei setzen die Schwelmer Basketballer wie erwartet weiter auf die Dienste von Trainer Falk Möller, wie der Verein am Dienstag bekannt gab.

Der Breckerfelder Möller ist seit 2016 Trainer der Schwelmer und führte das Team nach dem Abstieg in die 1. Regionalliga in seinem ersten Jahr auf Anhieb zurück in die drittklassige ProB. Seitdem erreichten die EN Baskets in jedem Jahr die Playoffs und konnten sich so jeweils über Planungssicherheit für die folgende Saison freuen. In der coronabedingt abgebrochenen Spielzeit 20/21 scheiterten die Schwelmer unter Möller erst in den beiden Finalspielen gegen Itzehoe und verpassten den Aufstieg in die ProA.

Vorbereitungen laufen bereits im Hintergrund

Der Club und sein Chef-Trainer haben sich nun auf eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte verständigt und Möller geht somit in seine siebte Saison. Die ersten Weichen für die kommende Saison sind also gestellt und Möller ist auch schon dabei, den Spielermarkt zu sichten.

Falk Möller freut sich über das in ihn gesetzte Vertrauen: „Ich hoffe, dass wir unsere besprochenen Ziele in der kommenden Zeit erreichen werden. Ich wünsche mir, dass wir auch für die kommende Saison eine schlagkräftige Mannschaft zusammenbekommen und dann vor hoffentlich wieder voller Halle spielen können“, so der 48-Jährige.

Auch der neue Geschäftsführer Stephan Völkel freut sich über die Vertragsverlängerung: „Ich bin sehr froh, dass wir mit Falk verlängern konnten. Er war in den vergangenen Jahren ein Garant für den Erfolg der EN Baskets. Wir kennen uns schon sehr lange und wollen gemeinsam den Standort weiterentwickeln.“

