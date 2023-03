Fabiunkes TG Voerde will auswärts alles klar machen

Ennepetal. Mit einem Sieg beim bereits abgestiegenen VfL Gladbeck kann sich Voerde über den Klassenerhalt freuen. Einfach wird das aber auf keinen Fall.

Im viertletzten Spiel der Saison bietet sich für den Handball-Verbandsligisten TG Voerde die Chance, die letzten Zweifel am möglichen Klassenerhalt zu beseitigen. Am Sonntagabend um 17.30 Uhr treten die Voerder beim Schlusslicht VfL Gladbeck II an, um mit dem neunten Saisonsieg ein weiteres Jahr in der Verbandsliga zu sichern. „Natürlich ist es das Ziel, dieses Spiel zu gewinnen und sich aller Sorgen zu entledigen“, sagt Trainer Kai Henning.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Die Gladbecker sind nach der unglücklichen Pleite in Schalksmühle am vergangenen Wochenende bereits sicher abgestiegen. Wie viel Leben in der Mannschaft steckt, bewiesen sie aber mit einem beherzten Auftritt. Henning ist sich sicher, dass der VfL alles daran setzen wird, sich vor allem zuhause ordentlich aus der Liga zu verabschieden. „Sie spielen unorthodox und sind kämpferisch stark. Wir nehmen dieses Spiel sehr ernst.“

Fabiunke blüht nach Verletzung wieder auf

Nicht nur Henning, auch die Mannschaft ist hochmotiviert, dem Erfolg über Olpe am Sonntag einen weiteren Sieg folgen zu lassen. „Wir haben den Anspruch, den Klassenerhalt selbst perfekt zu machen. Gladbeck hat nichts zu verlieren und wird eine Herausforderung für uns“, erzählt Nick Fabiunke. Der Keeper arbeitete sich nach überstandener Verletzung wieder ans Team heran und überzeugte gegen Olpe mit einer sehr guten Leistung.

Auch interessant: Der unglaubliche Sonntag der Familie Stratmann bei der TG Voerde

Die zunehmende Spielpraxis und das Vertrauen des Trainers sind für Fabiunke aktuell besonders wichtig. „Das gibt mir als Torhüter natürlich ein gutes Gefühl. Dieses Vertrauen möchte ich in den letzten vier Spielen mit Leistung zurückzahlen.“ Nick Fabiunke sieht besonders in der Zusammenarbeit mit seinen Torhüterkollegen einen Vorteil. „Es stimmt bei uns in der Mannschaft. Wir passen menschlich und als Spielertypen gut zueinander, dadurch hat der Trainer verschiedene Optionen.“

Gemeinsam möchten sie nun in Gladbeck den letzten Schritt Richtung Klassenerhalt gehen, um mit dieser Gewissheit die übrigen drei Spiele bestreiten zu können.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm