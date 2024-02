Ex-Schalker entscheidet Dortmunder Oberliga-Derby

Ennepetal Der ASC 09 Dortmund ist perfekt ins neue Oberliga-Jahr gestartet. Vor dem Ende der Transferperiode gab es noch einige wichtige Wechsel.

Die Rückrunde in der Fußball-Oberliga Westfalen ist gestartet und der ASC 09 Dortmund hat es mit einem 2:0-Sieg im Derby gegen den TuS Bövinghausen geschafft, ein erstes Ausrufezeichen zu setzen. Die Aplerbecker stehen nun gleichauf mit Spitzenreiter Sportfreunde Lotte bei 40 Punkten. Lotte, dessen Partie in Rhynern abgesetzt wurde, hat aber die bessere Tordifferenz und bleibt Erster.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Der ASC-Winterzugang Semin Kojic stach im Dortmunder Derby heraus, indem er mit einem Distanzschuss in den Winkel die Führung erzielte. Spielertrainer Marco Stiepermann lobte gegenüber „RevierSport“ die Qualitäten des 19-Jährigen: „Er ist charakterlich ein super Junge und weiß genau, was er will. Für die Liga bringt er eine komplett andere Athletik und Dynamik mit. Der Junge wird uns noch sehr weiterhelfen.“

So viel muss Bövinghausen nun zahlen

Der TuS Bövinghausen muss derweil nicht nur die sportliche Niederlage verkraften. In der letzten Woche wurden auch Urteile gegen den Vorsitzenden Ajhan Dzaferoski und seinen Bruder, Geschäftsführer Safet Dzaferoski, gefällt. Wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung und des Vorenthaltens von Arbeitsentgelt in insgesamt 121 Fällen wurde Ajhan Dzaferoski laut „RuhrNachrichten“ mit einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten und einer Geldstrafe von 2700 Euro belegt. Safet Dzaferoski erhielt neben einer Freiheitsstrafe von zwölf Monaten eine Geldstrafe von 900 Euro. Beide Freiheitsstrafen sind auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Sprockhövel legt zwei Mal personell nach

Die TSG Sprockhövel hat auf den letzten Metern der Transferperiode noch zwei Zugänge eingetütet: Mittelfeldspieler Nico Böll (19) wurde vom Niederrhein-Oberligisten Schwarz-Weiß Essen verpflichtet. Kacper Slupski (22), der seinen Vertrag beim Landesligisten DJK TuS Hordel zum Jahresende aufgelöst hatte, ist als neuer Torwart hinzugekommen.

Türkspor Dortmund ist auf den letzten Drücker noch ein kleiner Transfercoup gelungen. Kurz nachdem Ali Cirak seinen Vertrag beim Regionalligisten SV Lippstadt 08 aufgelöst hatte, unterschrieb der 23-jährige Verteidiger beim Oberligisten. Eigentlich war sein Wechsel für den Sommer geplant, nun konnte sich Türkspor seine Dienste schon vorzeitig sichern.

Einen Wechsel innerhalb der Oberliga gab es ebenfalls noch: Marvin Schulz hat die Sportfreunde Siegen verlassen und sich der SG Finnentrop/Bamenohl angeschlossen. Der 19-Jährige hatte in der Hinrunde in zwölf Einsätzen drei Tore für Siegen erzielt. Schulz war vom SC Paderborn an Siegen ausgeliehen, auch bei seinem neuen Verein spielt er auf Leihbasis. Doch bleibt er vielleicht sogar über die Saison hinaus bei Finnentrop/Bamenohl? „Wir streben an, natürlich längerfristig mit ihm zu arbeiten und sind da auch mit Paderborn im Austausch“, erklärte der Sportliche Leiter Simon Machula.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm