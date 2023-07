Ex-Gevelsberger Luciano spielt jetzt Verbandsliga in Essen

Gevelsberg/Essen. Im heimischen Handball ist der Name Luciano sehr gut bekannt. Während Marco die HSG-Reserve trainiert, hat sein kleiner Bruder einen neuen Verein

Der bei der HSG Gevelsberg/Silschede groß gewordene Handballer Dominic Luciano hat einen neuen Verein gefunden. Ab der neuen Saison wird Luciano für den Verbandsligisten HSG am Hallo in Essen auflaufen. Seit seinem Wechsel aus Gevelsberg nach Schalksmühle ist der ambitionierte Verein aus dem Essener Stadtteil Stoppenberg seine dritte Station.

Der Wechsel des Kreisläufers, der auch schon für die italienische Nationalmannschaft spielte und sich damit einen Kindheitstraum erfüllte, kam vor allem durch die Verbindung zu einigen Weggefährten aus seiner Zeit beim Zweitligisten HSG Krefeld zustande.

Ex-Coach lotst Luciano nach Essen

Dort spielte Luciano bereits mit Damian Janus und Simon Ciupinski zusammen, die sich im vergangenen Herbst dem damaligen Landesligisten anschlossen und einen gewichtigen Anteil am souveränen Aufstieg der Essener hatten. Außerdem ist seit diesem Sommer mit Felix Linden der damalige Krefelder Co-Trainer inzwischen Sportlicher Leiter. Neben den drei Ex-Profis verpflichtete die HSG am Hallo in diesem Sommer noch Torwart Mathis Stecken und hat damit insgesamt vier ehemalige Profihandballer für die kommende Spielzeit im Aufgebot.

Luciano stieg 2012 mit der HSG Gevelsberg/Silschede erstmals mit seinem Heimatverein in die Oberliga auf und schloss sich anschließend dem Drittligisten SGSH Dragons an. Anschließend spielte er in Krefeld in der zweiten Liga, ehe er bis zuletzt bei der HG Remscheid in der Regionalliga aktiv war.

