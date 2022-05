Handball Verbandsliga Eva Hark bleibt optimistisch: „Ich glaube an unsere Chance“

Gevelsberg. Im Vier-Fragen-Interview nimmt mit Eva Hark eine Institution des Frauenhandballs in Gevelsberg Stellung zur Zukunft ihres Sports bei der HSG.

Eva Hark ist die prägende Spielerin der vergangenen Jahre bei den Verbandsliga-Handballerinnen der HSG Gevelsberg/Silschede. Auf Linksaußen ist die inzwischen 33-Jährige eine Institution und seit Jahren eine der besten Torschützinnen der Gevelsberger Handballerinnen. Ausgerechnet jetzt, in der entscheidenden Phase der Saison fehlt Hark mit einer schweren Handverletzung, so auch am Samstag, wenn die HSG im vorletzten Saisonspiel auf den TuS Bommern trifft (17.15 Uhr, Halle West).

Gevelsberg muss siegen - und hoffen

Die Gevelsbergerinnen stehen dabei mit dem Rücken zur Wand und sind zum Siegen verpflichtet, um mit einer möglichst optimalen Punkteausbeute auf Ausrutscher der Konkurrenz zu hoffen. Aktuell steht die HSG als Zehnter zwei Punkte hinter einem Nichtabstiegsplatz, hat aber bereits ein oder teilweise zwei Partien mehr absolviert als die Konkurrenz. Eva Hark hat mit uns über ihre aktuelle Verletzung, ihre und die Zukunft des Frauenhandballs bei der HSG gesprochen.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Wie ist der Stand bei Ihrer Verletzung und wann dürfen Sie wieder ins Spielgeschehen eingreifen?

Leider sieht es bei meiner Verletzung so aus, das ich in dieser Saison nicht mehr spielen kann. Wenn alles gut verheilt und der Arzt mir grünes Licht gibt, dann werde ich zum Vorbereitungsstart wieder fit sein.

Mit Ihren 33 Jahren gehören Sie im Kader ja schon zu den erfahrenen Spielerinnen. Gibt es bei Ihnen schon Gedanken darüber, wie lange Sie noch aktiv Handball spielen möchten?

Nein, darüber habe ich mir eigentlich noch gar keine Gedanken gemacht. So lange es mir noch Spaß macht und ich keine großen Verletzungen bekomme, möchte ich schon noch ein paar Jahre spielen.

Wie bewerten Sie die Chancen auf den Klassenerhalt für die HSG Gevelsberg/Silschede?

Ich bin ein positiv eingestellter Mensch, und deshalb glaube ich auch an unsere Chance, die Liga halten zu können. Wir müssen dafür aber unsere letzten Spiele gewinnen und auf Ausrutscher der anderen Mannschaften hoffen.

Kommen wir zu einer Frage, die sich angesichts der Struktur im Frauenhandball in Gevelsberg auftut. Wie schätzen Sie die Zukunft im Frauenbereich der HSG Gevelsberg/Silschede ein?

Auch hier bin ich positiv gestimmt. Wir hatten in den vergangenen Wochen viele Spielerinnen beim Probetraining und ich denke, dass wir eine schlagkräftige Truppe für die nächste Saison zusammenbekommen werden. Wir werden im Verein alles daran setzen, dass der Frauenbereich bei der HSG weiter bestehen bleibt und sind natürlich auch weiterhin auf der Suche nach neuen Spielerinnen. Wenn es also noch Spielerinnen gibt, die eine neue Herausforderung suchen, dann sind sie bei uns sehr gerne gesehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm