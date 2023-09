„Europacup-Modus“ bereitet BW Voerde aktuell Probleme

Ennepetal. Nach der Niederlage gegen Garenfeld steht für Voerde das zweite Spiel in vier Tagen an – der Spielplan bereitet aktuell Probleme.

Es hätte das (überraschende) Spitzenspiel des achten Spieltags in der Fußball-Bezirksliga sein können. Doch nach der 1:4-Niederlage vom Donnerstag gegen Berchum/Garenfeld ist der FC Blau-Weiß Voerde auf Platz sechs abgerutscht. Gegner SC Obersprockhövel II kommt dagegen als Tabellendritter am Sonntag zum Tanneneck (Anstoß 15 Uhr) – zudem mit breiter Brust nach dem Punktgewinn gegen den FSV Gevelsberg. Dass die Voerder quasi im „Europapokal-Modus“ das zweite Spiel in vier Tagen absolvieren, macht die Aufgabe für sie nicht leichter.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Das weiß auch Blau-Weiß-Trainer Emrah Özüsaglam, dessen Mannschaft die letzten beiden Spiele jeweils am Donnerstagabend bestreiten musste. „Das waren für uns keine guten Wochen“, sagt er und begründet: „Darunter leidet das Training.“

In Garenfeld kamen noch die Ausfälle wichtiger Akteure hinzu, wie Marc Kiewitt, der sich kurzfristig erkältet abgemeldet hatte, Jannis Pflüger wegen Urlaubs und Tobias Schipnik aus beruflichen Gründen. So fehlte einiges an Offensivkraft, was der mit Trainingsrückstand in die Partie gegangene Alex Hillennerg nicht auffangen konnte. Und auch in der Abwehr hätte Schipnik ein gutes Match-up gegen Garenfelds Torjäger Jerome Nickel abgegeben, dessen Treffer zum 2:1 die Voerder nach ihrem Ausgleich umgehend wieder zurückgeworfen hatte.

Gegen die „Höhenflieger“ aus Obersprockhövel sieht die personelle Situation für die Voerder nicht besser aus. Kiewitts Einsatz bleibt wohl bis zuletzt fraglich, Pflüger ist weiterhin im Urlaub, und zusätzlich fallen noch Sinan Hajra und Flemming Monse aus. „Nein, zumindest im Moment können wir den Europapokal-Modus nicht“, sagt Emrah Özüsaglam. Panik breche dadurch am Tanneneck aber nicht aus, betont er.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm