Essen wie in der Steinzeit: Die Paleo-Diät im Check

Gevelsberg. Diäten gibt es wie Sand am Meer. Wir geben einen Überblick uind erklären, warum die Steinzeitmenschen uns im Thema Ernährung etwas voraus hatten.

Die Paleo-Diät wird auch Steinzeitdiät genannt, da man bei ihr nur naturbelassene, rohe und möglichst unverarbeitete Lebensmittel essen darf. So wie es die Menschen in der Steinzeit gemacht haben. Bedeutet also hauptsächlich Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Eier, Obst, Gemüse, Kräuter, Pilze, Nüsse und Honig. Das ganze soll nicht nur gesund sein, sondern auch noch beim Abnehmen helfen.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Lebensmittel von Jägern und Sammlern

Die Idee dahinter ist Biologie. Unser Organismus ist seit 2,5 Millionen Jahren an diese Steinzeit-Nahrung angepasst, weshalb wir diese Nahrungsmittel problemlos verdauen und verwerten können. Auf dem Speiseplan steht: Alles was gesammelt (Früchte, Gemüse, Beeren, Eier, Pilze) oder gejagt (Fleisch, Fisch, Wild) werden kann. Bei dem Fleisch sollte jedoch auch auf eine gute Qualität geachtet werden.

Lesen Sie auch: Ernährungstipp: Wann ich vor dem Sport essen sollte

„Moderne” Lebensmittel wie Brötchen, Pizza, Burger und andere Getreideprodukte, Milchprodukte und gepresste Öle sind nicht erlaubt, genauso wenig wie andere verarbeitete Lebensmittel und auch Bohnen, Kichererbsen und jegliche weitere Hülsenfrüchte. Die Steinzeiternährung eignet sich für alle, die eine gesunde Ernährungsform suchen, die viele tierische Lebensmittel beinhaltet – für die man allerdings auch mal etwas tiefer in die Tasche greifen muss.

Was Paleo mit der Haut macht

Abnehmen durch Paleo könnte dir einfacher fallen, weil du prinzipiell schon mal auf Zucker und verarbeitete Lebensmittel verzichtest. Außerdem hält Eiweiß länger satt. Dadurch, dass du dich gesund ernähren wirst, verbessern sich viele gesundheitliche Aspekte. Dazu gehört, dass du ein reineres Hautbild bekommen könntest und sich dein Blutdruck verbessert.

Passend dazu: So findest du raus, welche Diät am besten zu dir passt

Das Konzept der Paleo-Diät hat auf jeden Fall einige Vorteile: weniger Junk-Food, dafür mehr Gemüse, Obst und hochwertige tierische Lebensmittel. Wem es nur darum geht, abzunehmen, würden wir die Paleo-Diät nicht empfehlen, weil es weniger eine Diät, als eine Ernährungsform ist. Wer diese ausprobieren möchte, sollte das unbedingt machen. Wer aber in erster Linie darauf aus ist Gewicht zu verlieren, schafft das auch mit weniger Einschränkungen.

Warum Stress nicht hilft

Denn: Lebensmittel wie Kartoffeln, Bohnen und sonstige Hülsenfrüchte sind nicht per se schlecht, nur eben in der Steinzeit noch nicht angebaut worden. Abzunehmen ist für viele eine Herausforderung an sich. Wenn es jetzt auch noch darum geht, dass man einen Großteil der Lebensmitteln nicht essen sollte, weil sie nicht paleo sind, macht es das Essen noch viel komplizierter. Kompliziertheit führt in erster Linie zu Stress und Stress sorgt dafür, dass du nicht abnimmst. Ganz egal, ob mit oder ohne Paleo-Diät.

Jan Danowski ist Fitnesstrainer und leitet das „CrossFit mit Schmackes“-Studio in Gevelsberg

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm