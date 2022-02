Es wird ernst: Voerde steht gegen Kalthof unter Druck

Ennepetal. Im Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga steht BW Voerde unter Zugzwang. Die Polo-Elf steht vor wichtigen Partien – verlieren ist da verboten.

Der Fußball-Bezirksligist BW Voerde hatte sich für den Rückrundenstart ja viel vorgenommen. Aber in Halver beim TuS Ennepe zeigten die Blau-Weißen weder eine klare spielerische Linie noch Torgefährlichkeit. Die Gastgeber sicherten sich die Punkte, weil sie auch viel aktiver waren. Das soll sich beim ersten Rückrunden-Heimspiel am Sonntag gegen den SSV Kalthof (15 Uhr) ändern.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Und das muss es auch, denn gegen den Tabellenvorletzten ist ein Sieg auf eigenem Platz schon Pflicht, um nicht noch weiter in den Abstiegsstrudel zu geraten. Derzeit beträgt der Vorsprung der Voerder auf die Abstiegszone magere zwei Zähler. Im Hinspiel war es Trainer Marco Polo, der bei seinem ersten, aus der Not geborenen Einsatz als Spieler, mit dem Treffer zum 4:2 in der Schlussphase den Dreier sicherte.

Sinan Hajra fehlt längerfristig

„Diesen und auch nächsten Sonntag gegen Sinopspor müssen Punkte her, egal wie“, fordert BW-Vorsitzender Olaf Steinhaus ohne Umschweife. Dabei müssen die Höhendörfler definitiv auf ihren Spielmacher Sinan Hajra verzichten. Der wird am kommenden Montag am Meniskus operiert. Während Matz Völlmecke nach seiner Gelb-Sperre wieder eine Option ist, muss Flemming Monse abwarten, ob sein Oberschenkel einen Einsatz zulässt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm