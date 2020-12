Der Ennepetaler Thorsten Machelett hat in diesem Jahr mit einer besonderen Aktion für Aufsehen gesorgt. Im Juni lief „Kluti“, so sein Spitzname, 41 Runden um die Schalke-Arena, um damit Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. Insgesamt 8470 Euro übergab er an das Kinderhospiz Emmaus in Gevelsberg. Doch der 46-Jährige will noch mehr Gutes tun. Die nächste Spendensammelaktion läuft bereits. Und den nächsten Lauf um die Schalke-Arena hat der leidenschaftliche Schalke-Fan auch schon hinter sich. Worum es dabei ging und warum er gerne anderen Menschen hilft, erzählt uns Machelett im Interview.

Herr Machelett, Sie sind am vergangenen Wochenende während des Bundesliga-Spiels Borussia Mönchengladbach gegen Schalke 04 einen Marathon rund um die Schalke-Arena gelaufen. Warum?

Thorsten Machelett: Beim letzten Mal war es eine Aktion, um Spenden für einen guten Zweck zu sammeln, diesmal ging es nur darum, ein Zeichen zu setzen. Es war ein Aufruf an die Schalker Mannschaft, sich den Arsch aufzureißen. Ich hatte das Gefühl, ich musste was tun. Im Moment kann ich der Mannschaft ja nicht im Stadion helfen und sie zum Sieg brüllen. Meine Freunde Björn Tondorf und Thomas Müller haben sich angeschlossen und wir sind gemeinsam gelaufen – natürlich mit Corona-Abstand.

Sie sind alle drei eingefleischte Schalke-Fans?

Björn und ich sind es, wir kennen uns durch die aktive Fanszene. Thomas ist eigentlich Gladbach-Fan, aber der Liebe wegen nach Gelsenkirchen gezogen. In seiner Brust schlagen zwei Herzen, daher war er auch mit Schalke-Trikot und Gladbach-Schal unterwegs. Er hatte auch einen Kopfhörer im Ohr und hat uns über den Zwischenstand beim Spiel Gladbach gegen Schalke informiert.

Am Ende stand es 1:4 aus Sicht der Königsblauen. Es gibt schönere Zeiten, um Schalke-Fan zu sein. Fällt es Ihnen schwer, noch die Spiele zu schauen?

Ich gucke seit dem Beginn der Corona-Pandemie gar kein Spiel mehr. Mal abgesehen davon, dass die Leistung der Mannschaft selten stimmt, ist der Fußball ohne Fans für mich einfach kein Fußball. Das Drumherum macht für mich den Spaß am Spiel aus, zusammen singen, feiern, oder auch mal heulen. Mich alleine zuhause hinzusetzen und Spiele ohne Zuschauer zu gucken – das brauche ich nicht.

Kommen wir zu schöneren Themen. Sie haben wieder eine Spendenaktion initiiert. Worum geht es diesmal?

Ich habe vor einem Jahr schon die Aktion „Warm durch die Nacht“ in Gelsenkirchen unterstützt. Da geht es darum, Obdachlosen und Bedürftigen eine Freude zu machen. Nachdem das letztes Jahr gut funktioniert hat, habe ich es diesmal wiederholt und die Spenden auf zwei Organisationen aufgeteilt. Die zweite ist die Ennepetaler Tafel. Nach einem Aufruf über Facebook haben ca. 40 Leute die Aktion unterstützt, insgesamt sind 800 Euro dabei herumgekommen – 400 pro Organisation.

Was kaufen Sie von dem Geld?

Eine ganze Menge (lacht). Ich habe schon 200 Schoko-Nikoläuse besorgt. Ansonsten ist es verschieden, denn es geht auch darum, was die jeweilige Organisation gebrauchen kann. Bei der Tafel bekommst du Lebensmittel, die du weiterverarbeiten kannst. Daher habe ich unter anderem 100 Kilo Mehl, 100 Kilo Salz und 50 Liter Öl gekauft. Obdachlose hingegen brauchen kein Mehl und Salz. Für „Warm durch die Nacht“ habe ich daher Schokolade besorgt, daraus machen die Mitarbeiter Weihnachtstüten. Außerdem habe ich noch sieben Rucksäcke bestellt.

Viele Leute denken nur an sich selbst. Wie kommt es, dass Sie so selbstlos sind?

Die Welt ist nicht immer schön. Wenn man Menschen eine Freude machen kann, auf welche Art auch immer, dann sollte man das tun. Ich will auch andere zum Mitmachen animieren. Mein erster Spendenlauf hat mir gezeigt, dass das eine Möglichkeit ist, über Facebook viele Menschen zu erreichen. Es gibt dort genug Leute, die lieber mir ihr Geld in die Hand geben, als einer großen Organisation, weil sie wissen, dass ich alles transparent umsetze, und weil ich wirklich Spaß daran habe. Man muss schließlich viel unterwegs sein und so große Einkäufe sind ziemlich anstrengend.

Leben Sie Ihren Kindern auch vor, wie wichtig es ist, anderen zu helfen?

Ja, meine beiden Söhne haben bei der Spendenaktion auch etwas von ihrem Taschengeld dazugegeben. Ich glaube, dass ich meinen engen Freundeskreis und meine Familie schon inspirieren kann. Die sehen, wie viel Arbeit ich da reinstecke.

Was motiviert Sie zu weiteren Spendenaktionen?

Es gibt da besondere Momente. Ich werde zum Beispiel nie vergessen, wie ich im letzten Jahr bei „Warm durch die Nacht“ war und jemandem in der Schlange einen Nikolaus gegeben habe. Er sagte zu mir: „Vielen Dank, aber ich habe schon einen.“ Es hat mir so viel gegeben, das zu hören. Da denkt jemand nicht nur an sich, sondern auch an andere.