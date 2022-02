Fußball Bezirksliga Desolat! Voerde verliert vollkommen verdient in Halver

Halver/Ennepetal. Nach einer desolaten Vorstellung steht BW Voerde beim TuS Ennepe zum Rückrundenauftak in der Fußball-Bezirksliga völlig verdient ohne Punkte da.

„Das war grottenschlecht.“ So kommentierte Olaf Steinhaus, Vorsitzender des Fußball-Bezirksligisten FC Blau-Weiß Voerde den Auftritt seiner Mannschaft beim TuS Ennepe. Die am Ende nur knappe 2:3 (0:2)-Niederlage täuscht über den Spielverlauf hinweg.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Wie schon in der Vorwoche der VfB Schwelm mussten auch die Voerder auf dem Platz in Halver mit den Elementen kämpfen. „Es war extremst windig“, berichtet Steinhaus. Im ersten Durchgang gegen den Wind und einen TuS Ennepe agierend, der konsequent die Räume zustellte und so den Aufbau der Voerder effektiv störte, wurde zwei Abspielfehler mit Gegentoren bestraft. Dagegen verzeichneten die Gäste keinerlei erfolgreiche Offensivaktionen, geschweige denn Tore.

Auch der Rückenwind bringt Voerde nichts

Mit dem Wind im Rücken hofften sie auf eine bessere zweite Halbzeit. Doch mit dem schnellen Treffer zum 3:0, in der 46. Minute, gleich vom Anpfiff weg, ein langer Ball nach vorne, eine exakte Flanke – und Torjubel, stellten die Spieler des TuS Ennepe die Signale auf Heimsieg.

Was den Voerdern nicht vorzuwerfen ist, ist nicht gekämpft zu haben. Aber es war einfach kleine spielerische Linie bei der Mannschaft von Trainer Marco Polo zu erkennen. Am Ende sorgten zwei Einzelaktionen dafür, dass das Ergebnis wenigstens im erträglichen Rahmen blieb. Tobias Hryn sorgte mit einem verwandelten Freistoß aus 18 Metern für das 1:3 (56.), dem Tolga Dülger vom Strafraumrand das 2:3 folgen ließ. Da lief aber schon die zweite Minute der Nachspielzeit.

Durch die Niederlage bleiben die Voerder im Tabellenkeller, gerade einmal zwei Punkte vor dem Lokalrivalen VfB Schwelm, der aktuell auf dem ersten Abstiegsplatz rangiert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm