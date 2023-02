Erneute Absage! Gevelsberg gegen Herne wird erneut verlegt

Gevelsberg. Eigentlich sollten sich Gevelsberg/Silschede und Westfalia Herne Ende Januar bereits gegenüberstehen – jetzt fällt auch noch das Nachholspiel aus

Für die Fans des Handball-Oberligisten HSG Gevelsberg/Silschede wäre das Nachholspiel gegen den HC Westfalia Herne die letzte Gelegenheit bis Mitte April gewesen, ihre Schützlinge in eigener Halle zu sehen. Doch wie der Verein am Dienstagabend bekannt gab, wurde die Partie nun ein weiteres Mal verlegt.

Grund für die zweite Absage ist wieder einmal Corona. Bereits der erste Spieltermin am 27. Januar musste wegen dem Virus abgesagt werden, damals hatten die Gevelsberger aufgrund mehrerer Infektionen in der Mannschaft um eine Verlegung gebeten. Nun waren es die Herner, die sich aus dem gleichen Grund bei der HSG meldeten. „Herne ist uns vor drei Wochen ohne zu zögern entgegen gekommen. Da war es keine Frage, dass wir ihrem Wunsch nun auch nachkommen“, sagt HSG-Manager Christof Stippel.

Zweiter Nachholtermin bereits gefunden

Beide Klubs einigten sich bereits auf einen Nachholtermin. Den dritten Anlauf wollen Gevelsberg und Herne nun am 1. März nehmen. Für die HSG fällt das Nachholspiel damit genau zwischen die insgesamt sechs Spiele auf fremden Parkett. „Für die Fans ist es natürlich schade, dass das Spiel jetzt wegfällt. Dafür haben sie zwischen den ganzen Spielen in Ostwestfalen nun noch einmal die Gelegenheit, in die Halle West zu kommen“, so Stippel.

