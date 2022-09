Fußball Oberliga Erndtebrück vor Gastspiel in Ennepetal in starker Verfassung

Ennepetal. Da kommt was auf den TuS Ennepetal zu: Der kommende Gegner ist aktuell in bestechender Form. Das und mehr im aktuellen Oberliga-Geflüster.

Der TuS Erndtebrück ist in der Fußball-Oberliga Westfalen immer mehr im Aufwind. Nachdem der Verein vom Pulverwald die ersten vier Saisonspiele allesamt verloren hatte, gelang zunächst ein Remis gegen Westfalia Ryhnern und zuletzt der zweite Sieg in Folge – und das gegen den hochambitionierten Regionalliga-Absteiger Sportfreunde Lotte. Erndtebrück ist damit vorerst runter von den Abstiegsplätzen. Interessanterweise lobte TuS-Trainer Stefan Trevisi nach der Partie aber den Gegner in höchsten Tönen: „Ein Riesen-Kompliment, ich bin begeistert, wie Lotte hier gespielt hat.“ Doch dem Favoriten genügte eine 2:1-Führung zur Pause nicht, Erndtebrück setzte sich am Ende mit 3:2 durch. Am kommenden Sonntag gastiert Erndtebrück beim TuS Ennepetal.

An der Spitze der Tabelle hätte sich Aufsteiger TuS Bövinghausen durch seinen 3:0-Heimsieg gegen die TSG Sprockhövel – trotz eines verschossenen Elfmeters von Kevin Großkreutz – fast ein wenig absetzen können, denn Westfalia Rhynern tat sich bei den Sportfreunden Siegen lange schwer. Fünf Minuten vor dem Abpfiff erzielte Mazlum Bulut aber dann doch das erlösende 1:0, so dass Rhynern und Bövinghausen weiter gemeinsam als einzige ungeschlagene Teams mit je 17 Punkten an der Spitze stehen.

Gütersloh verkauft sich gut gegen Schalke 04

Der FC Gütersloh hatte doppelten Grund zur Freude. Zum einen über einen 2:1-Auswärtssieg beim SV Schermbeck, zum anderen über ein gelungenes Testspiel gegen den Bundesligisten FC Schalke 04 in der Vorwoche. Zwar gewann der Favorit mit 3:0, doch Gütersloh wirkte dabei keineswegs wie ein Team, das vier Klassen tiefer spielt. Das lag auch an einem insgesamt dürftigen Auftritt der Königsblauen.

In der Torjägerliste konnte sich Maximilian Hinkelmann von der SpVgg Vreden durch einen Doppelpack beim 4:0-Heimsieg gegen Eintracht Rheine an die Spitze heranpirschen. Er steht nun bei sechs Toren, ebenso wie Elmin Heric vom TuS Bövinghausen. Nur Phillip Hennes (SG Finnentrop/Bamenohl) hat noch einen Treffer mehr auf dem Konto.

Paderborner Trainer unter bekannten Namen

Thomas Bertels hat erfolgreich seine A-Lizenz erworben. Der Trainer des SC Paderborn II absolvierte in den vergangenen Monaten mehrere Präsenzphasen des Trainer-Lehrgangs der DFB-Akademie. Zusammen mit Bertels nahmen dort weitere Ex-Profis wie Christian Schulz (u.a. Hannover 96), Boubacar Sanogo (u.a. Werder Bremen) oder Niko Bungert (u.a. 1. FSV Mainz 05) teil.

