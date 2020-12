Erfolgsstory bleibt am Gevelsberger Hundeicken zunächst aus

In 1930 beginnen die Arbeiten für den Sportplatz am Hundeicken, in 1932 wird er eingeweiht. Und im September 2009 beginnen die Arbeiten für den Kunstrasen – hier mit (v.l.) Dipl.-Ing. Lothar Knebel, Bürgermeister Claus Jacobi, Projekt-Verantwortlicher Marco Marcegaglia, Gerd Sachse, Dipl.-Ing. Kai-Uwe Sachse, Thomas Jakobi (FC Gevelsberg-Vogelsang).