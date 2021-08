Erfolgreiche Prüfungen bei Shotokan Ennepetal

Ennepetal. So erfolgreich sind die Ergebnisse nach der Corona-Zwangspause beim Ennepetaler Karateverein.

Erfolgreiche Gürtelprüfungen in den Kinder-, Schüler-, Jugend- und Erwachsenengruppen gab es jetzt beim Karateverein Shotokan Ennepetal. Geprüft wurden die korrekten Ausführungen der in den letzten Monaten erlernten Techniken und der kontrollierte, kontaktlose Kampf gegen einen Partner. Die erfolgreichen Prüflinge waren in der Kindergruppe (sechs bis elf Jahre) Maja Banach, Adriana Chlubek, Beatrice Chlubek, Alina Moritz und Karina Moritz, in der Schülergruppe (ab zwölf Jahre) Till Wiehage sowie in der Jugend- und Erwachsenengruppe (ab 14 Jahre) Stephan Badock und Louisa Reininghaus.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Training im Juni wieder aufgenommen

„Die Prüflinge im Alter von sechs bis 50 Jahren hatten sich nach der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs im Juni intensiv vorbereitet. Besonders erfreulich ist der wieder hohe Anteil weiblicher Sportler, die sich der Prüfung gestellt haben“, so Armin Gudat, der Sportliche Leiter des Vereins. „Diese stellen schon seit geraumer Zeit etwa die Hälfte unserer Mitglieder in allen Altersklassen. Neben dem Training von Beweglichkeit, Koordination, Kraft und Ausdauer bleiben auch Selbstbehauptung und Selbstschutz durch Karate weiterhin von großem Interesse.“

Interessenten sind, nach den Sommerferien, jederzeit zu unverbindlichen Probetrainings in der Turnhalle der Sekundarschule (ehemalige Realschule) eingeladen. Weitere Information unter www.shotokan-en.de.

+ + + Mehr Lokalsport aus dem südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis findest Du hier + + +

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm