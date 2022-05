Ennepetaler Reserve setzt auf Verstärkung aus der Oberliga

Ennepetal. Zwei Nachholspiele stehen in dieser Woche in der Kreisliga A2 an. Der TuS Ennepetal geht dabei gegen Volmarstein mit Verstärkung auf den Platz.

Die Sonntagsspiele sind gerade erst vorbei – und schon geht es in der Fußball-Kreisliga A2 bereits wieder weiter. Zwei Partien werden unter der Woche stattfinden. Zum einen trifft der TuS Ennepetal II auf den SuS Volmarstein. Zum anderen kämpfen die TSG Herdecke und der TuS Esborn um wichtige Punkte im Nichtabstiegskampf.

Den Auftakt in diese Fußballwoche bestreitet dabei die Ennepetaler Oberliga-Reserve. Sie spielt bereits am Dienstag um 19.30 Uhr auf dem eigenen Platz gegen die in diesem Jahr formschwache Mannschaft vom SuS Volmarstein. Für das Nachholspiel, welches zum zweiten Mal verlegt wurde, nimmt sich das Team aus dem Bremenstadion viel vor. Ein Sieg soll her gegen den Tabellenzwölften. Dass der Gegner im Moment angeschlagen ist, wissen dabei auch die Verantwortlichen des TuS. „Wir wissen, dass sie Probleme haben und nicht so gute Ergebnisse in letzter Zeit geholt haben“, sagt Der Teammanager Marc Schulte.

„Wir spielen zuhause und möchten das Ding gewinnen“, fordert Schulte weiter. Problematisch könnte dabei die Personalsituation werden. Denn mit Tim Salzmann und David Riedel fällt die komplette Innenverteidigung aus. Da ist es passend, dass mit Linus Frölich aus der ersten Mannschaft ein adäquater Ersatz aushelfen soll. In der Offensive ähnliches: Dort fällt Patrick Konnerth aus, für den Moritz Müller aus dem Oberliga-Team runter rücken soll.

Das zweite Nachholspiel unter der Woche tragen die TSG Herdecke und der TuS Esborn am Donnerstag um 19.30 Uhr am Böllberg aus.

