Ennepetaler Reitertage feiern die Rückkehr zur Normalität

Ennepetal. Die Reitertage in Ennepetal finden am Wochenende wieder unter gewohnten Bedingungen statt. Das lockt gleich mehrere hundert Reitsportbegeisterte.

Am kommenden Wochenende wird es wieder voll auf der Anlage des Ennepetaler Reitervereins in Meininghausen. Der Verein lädt zu seinen Reitertagen und freut sich über ein hervorragendes Meldeergebnis. Erstmalig seit 2019 findet das jährliche Event wieder an seinem regulären Termin und in größerer Form statt. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren wird in diesem Jahr auch wieder in Reithalle um Erfolge geritten.

Coronabedingt fanden im vergangenen Jahr die Prüfungen in Dressur und Springreiten an zwei verschiedenen Tagen statt, dieses Mal laufen die Prüfungen wieder parallel auf dem Reitplatz und in der Halle. „Wir haben ein sehr gutes Nennungsergebnis erzielt. In 28 angebotenen Prüfungen haben wir knapp 700 Nennungen erhalten. Die Teilnehmer kommen aus dem gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis und weiteren Städten aus dem Rheinland und Westfalen“, freut sich Marlina Lohmann vom Ennepetaler Reiterverein.

Für alle Alters-und Leistungsklassen was dabei

Neben Kinderprüfungen in der Führzügelklasse und Reiterwettbewerben am Sonntagmittag, werden auch für fortgeschrittene Reiter zahlreiche Prüfungen in Dressur und Springen angeboten. Beginn der Reitertage ist am Samstag um 7.30 Uhr, am Sonntag geht es um 8 Uhr los.

