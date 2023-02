Ennepetaler Patzer wird Kabinen-Thema bei Sprockhövel II

Sprockhövel. Ennepetal II lässt im Kreisliga-Aufstiegsrennen wichtige Punkte liegen – das wird zum Thema in der Kabine des Konkurrenten Sprockhövel II.

Während der TuS Ennepetal II an diesem Wochenende im Meisterschaftskampf der Fußball-Kreisliga A2 gepatzt hat, hat die TSG Sprockhövel II bei einem 5:1 (1:1)-Sieg gegen den VfL Gennebreck ihre Hausaufgaben erledigt – und ist an der Tabellenspitze nun wieder punktgleich mit dem großen Konkurrenten im Aufstiegsrennen.

Das Ennepetaler Unentschieden im Spiel gegen Linderhausen war auch Thema in der Sprockhöveler Kabine. „Ich habe von dem Ergebnis während der ersten Halbzeit gehört und es in der Pause meiner Mannschaft erzählt. Das war dann noch einmal ein zusätzlicher Ansporn und wir haben im zweiten Durchgang zugelegt“, erzählte TSG-Trainer Christia Kalina. Weil der TuS bereits um 13 Uhr gespielt hat und die Partie der TSG erst um 15 Uhr angepfiffen wurde, konnte Kalina seiner Mannschaft von dem Ergebnis aus Ennepetal in der Pause berichten.

Fünf verschiedene Schützen

Nach der für die TSG erfreulichen Nachricht drehte Sprockhövel auf und machten nach einem 1:1-Halbzeitstand den Sieg gegen Abstiegskandidat Gennebreck klar. Es trafen für die TSG-Reserve Armin Asanoski, Phil Christopeit, Simon Bukowski, Luca Kalisch und Florian Nittka. Den Gennebrecker Treffer erzielte Alex Igwebuike.

