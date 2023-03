Ennepetaler Boxer Christian Thun hängt in der Warteschleife

Ennepetal. Christian Thun ist wieder fit – und will die erste Niederlage seiner Karriere vergessen machen. Die Gegner stehen aber nicht gerade Schlange.

Vor fast einem Dreivierteljahr hat der aus Ennepetal stammende Profi-Boxer Christian Thun seinen letzten Kampf bestritten. Es war der neunte in seiner vor fünf Jahren gestarteten Karriere – und die erste Niederlage. Nach dem Kampf gegen den US-Amerikaner Curtis Harper am 9. Juli 2022 in Plant City nahe Tampa/Florida hatte Thun erklärt: „Ich bin durch die Niederlage so motiviert wie noch nie.“

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Eine nicht ausgeheilte Verletzung der rechten Hand aus dem Sparring vor dem Kampf hatte ihn doch mehr als erwartet behindert und war einer von mehreren Gründen dafür, dass die Siegesserie riss. Seine Rückkehr in den Ring hat „The Hurricane“, so Thuns Kampfname, sorgsam geplant.

Polnischer Gegner sagt unbegründet ab

„Ich habe ein paar spannende Angebote bekommen, darunter eines für einen Kampf gegen den in seinen bisherigen zehn Kämpfen zehnmal siegreichen (davon sechsmal durch Ko.) 27-jährigen Polen Damian Knyba“, berichtet Thun. Der Kampf war ursprünglich für den 8. April vorgesehen, wurde aber von dem Polen abgesagt. „Schade, dass er keine Lust mehr hat“, bedauert der Schwergewichtler und fügt hinzu: „Ich warte jetzt auf einen Kampf im Mai.“ Gegner und Austragungsort stehen allerdings noch nicht fest.

Doch die Vorbereitung ist in vollem Gange. Thun: „Ich bin wieder voll im Training und habe gerade vier Wochen Trainingslager mit Jermaine Franklin gemacht, der am 1. April in London gegen Ex-Weltmeister Anthony Joshua boxen wird.“

Die verletzte Hand ist gut verheilt. „Der Prozess hat aber ein bisschen länger gedauert als gedacht. Dadurch war das ursprünglich geplante Comeback im Dezember nicht möglich.“ Immerhin kann Thun seit Januar wieder schmerzfrei schlagen. Und hofft, dass es mit dem Kampf im Wonnemonat klappt – wo und gegen wen auch immer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm