Fußball Kreispokal Ennepetal: Was die Zweite schafft, schafft die Erste nicht

Ennepetal Fußball-Oberligist scheidet im Achtelfinale des Kreispokals gegen Bezirksligisten aus. Rüggeberg verliert nach dramatischer Partie.

Was der eigenen zweiten Mannschaft in der Fußball-Bezirksliga gelang, blieb dem Oberligisten TuS Ennepetal verwehrt. Im Achtelfinale des Kreispokals scheiterte die Mannschaft von Trainer Sebastian Westerhoff beim SC Berchum/Garenfeld. Auch für RW Rüggeberg ist die Runde der letzten 16 Endstation in dieser Pokalsaison.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

„Das war eines unserer besten Saisonspiele“, freute sich RWR-Trainer Daniel Frölich trotz der unglücklichen Niederlage gegen den Bezirksligisten SG BW Haspe. Nach 90 Minuten hatte es in einem spektakulären Spiel 3:3 gestanden, wobei die Rüggeberger zwei Mal eine Führung aus der Hand gaben. 2:0 und 3:2 führte der A-Ligist, kassierte aber noch den Ausgleich, sodass es ins Elfmeterschießen ging. Dort vergab Mick Himmelmann den entscheidenden Elfmeter.

Ennepetal spielt keineswegs mit einer B-Elf

Deutlich bitterer ist allerdings das Ausscheiden des TuS Ennepetal. Wenige Tage nach der klaren Derbypleite gegen Sprockhövel gab es für die Westerhoff-Elf, die beim Bezirksligisten Berchum/Garenfeld keineswegs nur mit einer B-Elf antrat, eine 0:1 (0:1)-Niederlage. Berchums Sabri Boulaayoun sorgte bereits in der 32. Minute für den einzigen Treffer des Abends.

Hagen 11 souverän, Schwelm am Donnerstag

Souverän ins Viertelfinale zog dagegen der Landesligist SpVg. Hagen 11 ein, der den B-Ligisten Fortuna Hagen mit 10:0 (5:0) demontierte. Allein Benjamin Janson traf sechs Mal. Ebenfalls im Viertelfinale steht A-Ligist Al Seddiq Hagen, die im ligainternen Duell den TSV Dahl mit 3:1 (2:0) besiegten.

Die letzten beiden Teilnehmer des Viertelfinals ermitteln am Donnerstag der TSV Fichte Hagen gegen den FC Hellas/Makedonikos Hagen und der SV Boele-Kabel gegen den VfB Schwelm.

Die möglichen Viertelfinal-Partien

Fichte Hagen/Hellas/Makedonikos Hagen - SV Hohenlimburg 1910

TSG Sprockhövel - SV Boele-Kabel/VfB Schwelm

SpVg. Hagen 11 - SC Berchum/Garenfeld

SG BW Haspe - Al Seddiq Hagen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm