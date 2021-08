Ennepetal: Tenniscamp in Grün und Weiß

Viel Spaß hatten die Kinder beim Tenniscamp des TC GW Ennepetal am Helkenberg in Voerde.

Ennepetal. So macht Tennis Spaß: mit dem Camp des TC GW Ennepetal.

Groß und Klein hatte viel Spaß, als sie am Helkenberger Weg das Tenniscamp des TC GW Ennepetal bestritten. Die Anlage platzte aus allen Nähten, auf jedem der sechs Tennisplätze war eine fröhliche Kinderschar, die mit Trainer Sinisa Elijas und seinem Team die Techniken des Tennisspiels ausfeilten oder grundlegende Fertigkeiten erlernten.

Sportwart dankt den Schützen

Das Erlernte konnten die Kinder in motivierenden Spielen miteinander anwenden. Am letzten Tag erhielt jeder Teilnehmer ein zu den Vereinsfarben passendes T-Shirt. „Es war toll“, strahlte die kleine Elli. Sie wird nach den Ferien im Gruppentraining weitermachen. „Ein großer Dank geht an den benachbarten Schützenverein, der seine Räumlichkeiten für das Mittagessen zur Verfügung stellte, ein Wasserschaden erschwerte die Situation am Tennisclub“, so Adrian Woityna, Sportwart des TC GW Ennepetal.

