Ennepetal spielt beim Fritz-Kahl-Turnier

Ennepetal/Hagen. Das Turnier darf stattfinden. Darum atmen die Gastgeber um den TSV Fichte Hagen auf.

Nicht nur hochkarätige Testspiele, auch das traditionelle Fritz-Kahl-Turnier des TSV Fichte Hagen steht beim Fußball-Oberligisten TuS Ennepetal auf dem Programm. Vom 30. Juli bis zum 8. August treten die Fußballer in 18 Mannschaften in sechs Gruppen gegeneinander an. Dabei stand lange nicht fest, ob dieses Turnier stattfinden kann. Mit dem neuen Modus ist das möglich, die Organisatoren atmen auf.

Abteilungsleiter Mathias Schneidmüller: „Das Wichtigste haben wir nun auch in der Tasche: die Genehmigung der Stadt und des Kreises.“ Unter Auflagen darf Fichte das Turnier nun abhalten. Und dabei kommt den Veranstaltern zugute, dass sie schon vorher geplant hatten, die Turnierform umzustrukturieren. „Bisher waren vielen Trainern und Spielern zu viele Spiele im Turnierverlauf. Deshalb haben wir den Turnierplan gerafft“, verrät Schneidmüller. In der Gruppenphase dauern die Partien 45 Minuten, ab dem Viertelfinale 90 Minuten. „Pro Tag sind maximal zwei Gruppen dran. So konnten wir alles gut entzerren“, ist Schneidmüller froh, dass die neue Planung den Coronaauflagen entspricht. Die Gruppenersten und die zwei besten Gruppenzweiten ziehen in die K.o.-Runden ein.

Sollten die Inzidenzwerte noch einmal nach oben gehen, gibt es bereits einen Plan B: „Dann würden wir den Spielplan weiter entzerren und ein paar Spiele zum Struckenberg auslagern“, so Mathias Schneidmüller.

